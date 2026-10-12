Van Hanegem kritisch: "Waarom ben je dan niet naar Ajax gegaan?"

Willem van Hanegem heeft weinig begrip voor de uitspraken van Dusan Tadic over Ajax. De aanvaller van NEC sprak in aanloop naar het duel met zijn voormalige club vol lof over de Amsterdammers. Zijn opmerkingen vielen niet bij iedereen in goede aarde, en ook Van Hanegem is kritisch.

In zijn column voor het Algemeen Dagblad benadrukt de oud-voetballer dat Tadic best een bijzondere band met Ajax mag hebben. De manier waarop hij daarover sprak, vindt Van Hanegem echter ongepast. "Dat hij iets met Ajax heeft, weten we en dat mag ook. Ik was ook gewoon Feyenoorder in de tijden dat ik bij AZ en FC Utrecht speelde. Maar om dan voor een uitwedstrijd zo over Ajax te praten en zo neerbuigend over je eigen ploeggenoten van NEC te doen..."

Tadic liet voorafgaand aan de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena weten dat Ajax voor hem de norm blijft. Hij wees daarbij op het verschil in ambities tussen beide clubs. "Met alle respect voor NEC, maar ik was gewend om te spelen bij clubs die prijzen winnen. Ajax was en is mijn standaard. Als ik voor NEC scoor tegen Ajax zal dat het meest sadistische doelpunt in mijn carrière zijn", zei hij in gesprek met NU.nl.