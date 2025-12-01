Van Hanegem legt vinger op zere plek: "Die druktemaker van Ajax"

Willem van Hanegem lijkt het nog altijd niet helemaal goed te kunnen plaatsen dat PSV wederom fier aan kop gaat in de Eredivisie. Het icoon van het Nederlandse voetbal zag de Eindhovenaren met 1-4 winnen van Liverpool FC en zondagmiddag werd FC Volendam verslagen.

"Bij PSV wanen ze zich nu ook weer onverslaanbaar", begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Napoli in Eindhoven van de mat gespeeld en een forse overwinning op Anfield tegen Liverpool, het maakt dat je denkt de hele wereld aan te kunnen. Dat is link. PSV heeft wel vaker laten zien dat het ook weer flink terug kan vallen. NAC uit vorige week nog."

"En dan gaat het ook maar over Peter Bosz als bondscoach, daar lijkt ook geen ontkomen meer aan, hè", vervolgt hij. "Als hij maar ja zegt, dan zijn we gered, dat idee. Vorig seizoen werd hij met veruit het sterkste elftal van Nederland pas landskampioen toen die Italiaanse druktemaker van Ajax alles in Amsterdam uit zijn handen liet vallen. Als die Farioli gewoon een keer had gewonnen in de laatste vijf wedstrijden was het seizoen van PSV mislukt geweest."

"Los van dat alles vind ik dat je ook rustig even kunt afwachten hoe Ronald Koeman het doet, toch? Hij heeft toch ook helemaal niet gezegd te zullen stoppen? Maar het is allemaal gebaseerd op wat er nu gebeurt. Joey Veerman was goed tegen Liverpool, dat klopt, maar dan moet hij volgens mensen ook meteen weer bij Oranje", aldus Van Hanegem.