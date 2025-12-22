Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Van Hanegem na NEC - Ajax: "Wie gevoetbald heeft, weet dat"

Willem van Hanegem vond de rode kaart van Sam Ouaissa niet terecht. De speler van NEC kreeg zaterdag een directe rode kaart tegen Ajax nadat hij op het been van Davy Klaassen stond. 

Na de wedstrijd werd er bij ESPN al gelijk gesteld dat Ouaissa geen rode kaart had moeten krijgen voor de ongelukkige actie en daar sluit Van Hanegem zich helemaal bij aan. "Wie gevoetbald heeft, weet dat. Hij maakt die bal vrij en moet dan zijn voet ergens neerzetten", oordeelt hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. 

Het duel eindigde uiteindelijk in 2-2 en kon Van Hanegem wel bekoren. "NEC-Ajax was nog wel aardig om te zien trouwens", aldus de Kromme. "En ik ben ook blij dat Dick Schreuder zegt dat spelers soms in het rood moeten. Dat niet alle mededelingen van die betweters die de conditie van spelers in de gaten houden, moeten worden overgenomen."

