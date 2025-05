Van Hanegem noemt vier Ajax-spelers: "Dat geloof je toch niet?"

Ajax verloor zondagmiddag in eigen huis met 0-3 (!) van NEC, terwijl PSV met 2-3 wist te winnen op bezoek bij Feyenoord en daardoor bedraagt het verschil tussen beide topclubs nog maar één puntje. Willem van Hanegem is benieuwd naar de ontknoping in de titelstrijd.

"Met regelmaat liep ik de laatste weken Sjaak Swart tegen het lijf. En die was er, zo zei hij, niet gerust op. Daar begreep ik niets van", schrijft 'De Kromme' in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad. "Dat Ajax al heel het seizoen matig voetbal speelt, dat was wel duidelijk. Dat zagen zelfs de meest fanatieke Ajacieden. Maar dat ze acht punten zouden verspelen in een reeks tegen FC Utrecht, Sparta en NEC, dat geloof je toch niet? En dat met de doelcijfers van één goal voor en acht tegen. Dat is werkelijk dramatisc", constateert Van Hanegem.

"Zelfs als je net zo zwak speelt als voorheen, dan nóg verlies je toch niet zoveel punten? Ze speelden na de winterstop in Eindhoven tegen PSV en zonder te excelleren wonnen ze die wedstrijd wel verdiend", blikt hij terug. "Als je dan negen punten voor staat en je hebt een buslading vol ervaren spelers in de kleedkamer zitten, dan moet de buit toch binnen zijn? Steven Berghuis, Wout Weghorst, Jordan Henderson en Davy Klaassen hebben alles meegemaakt in het voetbal. Die gasten moeten toch het voortouw nemen? Hoe kunnen ze dit laten gebeuren?"

"Maar goed, nog steeds heeft Ajax alles in eigen hand, bijvoorbeeld door die late 1-1 van Youri Regeer tegen Sparta", vervolgt hij. "Ik denk ook nog steeds dat Sjaak Swart straks feest mag vieren. Maar ze moeten woensdag toch maar even van FC Groningen winnen. Of PSV moet nog een mispeer maken en dat kan ook gewoon, hoor. Die eerste helft in de Kuip, het was vreselijk. Peter Bosz vond het na de pauze allemaal weer fantastisch, maar ook dat viel wel mee. Feyenoord had gewoon de derde moeten maken. En keeper Timon Wellenreuther liet de 2-2 in zijn korte hoek ploffen en gaf later de zoveelste ziekenhuisbal in de opbouw aan Givairo Read. Kostte die gozer een rode kaart en ja, toen maakte Noa Lang de winnende", besluit Van Hanegem.