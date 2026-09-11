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Van Hanegem onder de indruk van Ajacied: "Hebben ze goed gedaan"

Max
bron: VoetbalPrimeur
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © BSR Agency

Willem van Hanegem is erg te spreken over Julian Brandt. De zomeraanwinst van Ajax maakt een goede indruk. 

Brandt kwam afgelopen zomer verrassend transfervrij naar Ajax. "Dat is ook een goede speler. Dat hebben ze goed gedaan", reageert Van Hanagem in de podcast Willem & Wessel van VoetbalPrimeur

De Kromme was wel verbaasd dat de Duitser naar Amsterdam kwam. "Laten we eerlijk zijn. Ik dacht: die is héél goed. Dan ga je niet naar Ajax. Niet dat Ajax niks is, maar die had ook kunnen spelen bij een grotere club."

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