Van Hanegem op de bres voor Ajacied: "Zal steeds beter gaan"

Heitinga begon deze zomer als hoofdtrainer van Ajax, maar kan na de start van de competitie al op behoorlijk wat kritiek rekenen. Zo wordt er vooral gewezen naar zijn manier van communiceren in de media. Van Hanegem vindt dat helemaal niet boeiend. "Je hoeft er dus geen verstand van te hebben, als je maar goed kan praten?", vraagt hij zich af in Willem & Wessel. "Dat is wel zo. Al die trainers zijn net schriftgeleerden als je ze zo hoort praten."

De voormalig profvoetballer gelooft er wel in dat Heitinga een goede trainer voor Ajax kan zijn. "Ik zeg gewoon dat Heitinga een aardige trainer is. Het zal steeds beter gaan, waarschijnlijk", besluit hij.