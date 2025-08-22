Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Hanegem op de bres voor Ajacied: "Zal steeds beter gaan"

Max
bron: VoetbalPrimeur
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem is het niet eens met de kritiek op John Heitinga. De Kromme vindt dat de trainer van Ajax de tijd moet krijgen. 

Heitinga begon deze zomer als hoofdtrainer van Ajax, maar kan na de start van de competitie al op behoorlijk wat kritiek rekenen. Zo wordt er vooral gewezen naar zijn manier van communiceren in de media. Van Hanegem vindt dat helemaal niet boeiend. "Je hoeft er dus geen verstand van te hebben, als je maar goed kan praten?", vraagt hij zich af in Willem & Wessel. "Dat is wel zo. Al die trainers zijn net schriftgeleerden als je ze zo hoort praten."

De voormalig profvoetballer gelooft er wel in dat Heitinga een goede trainer voor Ajax kan zijn. "Ik zeg gewoon dat Heitinga een aardige trainer is. Het zal steeds beter gaan, waarschijnlijk", besluit hij. 

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-logo op De Toekomst

'Ajax slaat drie keer toe bij Vitesse en versterkt opleiding'

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Ajax-target heeft transfer te pakken: club bevestigt akkoord

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Willem van Hanegem
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd