Van Hanegem over Ajacied: "Slaat iemand bijna strot ondersteboven"

Een opvallend moment vond zaterdagavond plaats tijdens Fortuna Sittard - Ajax. Na ruim een kwartier ging Wout Weghorst, woedend over een harde charge van tegenstander Shawn Adewoye, verhaal halen bij vierde official Laurens Gerrets. Kort daarna moest de Ajax-spits geblesseerd naar de kant.

Willem van Hanegem sprak ook over Weghorst. De aanvaller raakte tijdens de wedstrijd geblesseerd aan zijn enkel, maar volgens Van Hanegem kreeg hij nauwelijks aandacht. "Er was niemand die naar hem keek", constateerde de podcastmaker. "Ga niet lopen zeuren als je eigen spelers de bal niet uittrappen. Als de andere partij dan de bal heeft, moet die het dan wel doen?"

Emotioneel meldde Weghorst zich even later bij de vierde official. Hij vond dat zijn tegenstander een rode kaart had moeten krijgen, maar Van Hanegem deelt die mening niet. "Hoe kan hij dat soort gekke dingen elke keer zeggen? Hij heeft twee keer iemand bijna zijn strot ondersteboven geslagen."