Van Hanegem over Ajax: "Er is wel erg weinig geduld met hem"

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij Go Ahead Eagles, terwijl Feyenoord en PSV hun (lastige) uitwedstrijden wel wisten te winnen. Willem van Hanegem verwacht dat de club uit Amsterdam dit seizoen weer naast de landstitel zal grijpen.

"Ajax kwam vorig seizoen nauwelijks de middenlijn over en in Amsterdam wilden ze dat niet meer", schrijft hij in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad. "John Heitinga moet dat voor elkaar krijgen en dat zal niet meevallen, dat zagen we in de eerste wedstrijd tegen Telstar wel. Toch is er wel erg weinig geduld met Heitinga, die net is begonnen, toch?"

'De Kromme' zag dat Alassane Plea in de spits stond bij PSV. "Maar die was snel vertrokken tegen FC Twente. Dan blijkt ook de kracht van PSV, want er zit nogal wat op de bank daar", vervolgt de ex-prof, die spelers als Guus Til, Sildillia en Driouech zag invallen. "Peter Bosz weet dat het vooral zaak is om iedereen op de rails te houden, de focus op voetbal te houden. Daar ging het vorig jaar mis. En ook toen hebben we lang gedacht dat PSV met twee vingers in de neus kampioen zou worden. Dat denk ik nu weer en ik ben niet de enige."

"Of Liverpool weer kampioen gaat worden, moet ik nog zien. Dat het overlijden van Diogo Jota impact heeft, snapt iedereen. Maar de spelers zullen er keer op keer aan herinnerd worden", beseft hij. "Ik zag Mohamed Salah na de winst tegen de tranen vechten. Ik kan mij herinneren dat Feyenoord-talent Jeffrey Senn van Basel in 1989 werd doodgestoken in Den Haag", blikt Van Hanegem terug.

"Die jongen was pas 18 jaar, jeugdinternational en stond op het punt om door te breken bij Feyenoord. Het is iets dat mij nooit heeft losgelaten en zijn medespelers vast ook niet. En het is al lang geleden. De dood van Diogo Jota is een paar maanden later echt niet opeens verwerkt. Ze zijn daar in rouw, de spelers en de supporters. Dat is normaal en dat het zo zal blijven is ook normaal."