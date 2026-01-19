Van Hanegem over Ajax-speler: "Hij liep erbij als een amateur"

Feyenoord verloor zondagmiddag in eigen huis met 3-4 van Sparta Rotterdam en daardoor is Ajax zelfs een puntje ingelopen ten opzichte van de nummer twee van de Eredivisie. Willem van Hanegem toont zich kritisch over de ploeg van trainer Robin van Persie.

"Het is toch ongelooflijk dat er supporters van Feyenoord chagrijnig zijn omdat NEC op zaterdagavond heeft gewonnen", schrijft hij in zijn column op de website van het AD. "We zijn verdomme Feyenoord en vrezen dat NEC ons nog voorbij gaat. Dat kan toch niet? En Ajax die van AZ met 6-0 verloren terwijl het ook 9-0 kon zijn, die staan nog altijd op twee punten achterstand", constateert Van Hanegem.

"Dan moet je bij mij niet aankomen met ‘we staan nog tweede’ want dat is heel normaal. En vergeet niet hoe belangrijk plek twee is", vervolgt de voormalig profvoetballer, die ziet dat het voor sommige spelers lastig is om normaal te doen. "Mika Godts was tegen AZ een verschrikking. Hij liep erbij als een amateur, hij leidde de 6-0 in. Tegen Go Ahead Eagles schiet hij een bal tegen de lat die een normale prof er met een blinddoek om nog in weet te schieten. Scoort hij, dan wint Ajax. En als Fred Grim hem dan wisselt, is meneer beledigd", zucht Van Hanegem.

"Dat is precies waarom Ajax dit seizoen steeds weer terugvalt naar niveau niks. Ze denken dat ze heel goed zijn, terwijl dat wel meevalt", waarschuwt hij. "AZ laat het een paar dagen na de 6-0 tegen Ajax helemaal liggen tegen PEC Zwolle. Mees de Wit dacht dat bij de 1-0 dat meesprinten met zijn buitenspeler niet meer hoefde, hoe Wouter Goes de 3-1 weg gaf geloof je helemaal niet en Matej Sin had niet de juiste sokken toen hij moest invallen. Maarten Martens liet hem toch invallen. Maar dat is het probleem. Martens moet zeggen: Sin, jij even niet meer. Grim moet zeggen: Godts, ga jij maar even op de bank zitten tot je normaal kunt doen. Maar ze laten het maar", besluit Van Hanegem kritisch.