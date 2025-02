Van Hanegem over Ajax: "Zit qua arbitrage weer traditioneel mee"

Ajax staat momenteel bovenaan in de Eredivisie, na een 2-0 zege op bezoek bij Fortuna Sittard. Toch is Van Hanegem kritisch, maar dan vooral op de arbitrage: "Zelfs de supporters van Ajax, die uiteraard heel blij zijn dat ze op weg zijn naar de landstitel, zullen toch eerlijk zijn. Waarom roept die Alex Bos, de VAR bij Fortuna Sittard - Ajax, nou toch Dennis Higler naar het scherm?"

"De VAR zou vaker wegblijven. We zagen midweeks bij PSV - Feyenoord dat dat soms ten onrechte ook zo is, maar bij Adewoye tegen Weghorst is helemaal geen sprake van een duidelijke misser van de scheidsrechter als hij geen strafschop geeft", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De Kromme verwacht dat het bij Ajax achter de schermen weleens botst, net zoals bij PSV. "Maar ik zie daar, ondanks het feit dat het voetballend allemaal wel erg pover blijft en het de laatste weken qua arbitrage weer traditioneel mee zit, wel een ploeg die ergens mee bezig is", aldus Van Hanegem. "Ze vechten voor het resultaat. Daar voelen ze duidelijk de unieke kans om PSV en Feyenoord voor te blijven. En vooral in Eindhoven zullen ze zich straks in mei voor de eigen kop willen slaan om wat ze nu in deze weken allemaal verprutsen", besluit Van Hanegem.