Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Van Hanegem over Feyenoorder: "Bij Ajax zouden ze hem nooit wisselen"

bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Robin van Persie liet zich na de nederlaag tegen NEC kritisch uit op Anis Hadj Moussa. Willem van Hanegem denkt dat Ajax een moord zou doen voor de vleugelaanvaller van Feyenoord. 

Van Persie haalde Hadj Moussa een kwartier voor tijd naar de kant. "Anis Hadj-Moussa ging eruit toen dat verschil nog gemaakt moest worden, want hij voerde zijn taken niet meer uit. Volgens mij kun je hem dan met regelmaat ook voor rust al wisselen, want hij is niet zo van het meeverdedigen", stelt Van Hanegem in het Algemeen Dagblad

Volgens Van Hanegem had Van Persie dat ook door de vingers kunnen zien. "Dat kan, het maakt het lastiger voor de andere spelers, maar als hij voor voorzetten en eventueel doelpunten zorgt, kun je daarvoor kiezen", aldus de Kromme. "Als je hem bij Ajax zet, zouden ze hem nooit meer wisselen."

