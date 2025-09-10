Van Hanegem reageert op Brobbey-transfer: "Het is geen kwibus"

Brobbey kende een lastig jaar bij Ajax en gaat nu zijn geluk beproeven bij Sunderland. Voor Van Hanegem is het afwachten of dat een succesvolle samenwerking wordt. "Het is ook maar weer wachten. Nu is het allemaal weer zonde dat hij weg is. Het is dit weer, het is dat weer", zucht hij in de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur.

Van Hanegem wijst naar een oude opmerking van Marco van Basten, die Brobbey graag wilde helpen met zijn ontwikkeling. "Van Basten is geen kwibus, dat was één van de beste spitsen. Die zei dat hij hem nog dingen wilde leren. Wat wil je nog meer?", vraagt de voormalig profvoetballer zich af. "Nee, iedereen veel meteen over hem heen."