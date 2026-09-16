Van Hanegem relativeert Ajax-aankoop: "Toch te gek voor woorden?"
Ajax heeft een drukke transferzomer achter de rug. De Amsterdammers presenteerden de nodige versterkingen, waaronder Sofyan Amrabat. Willem van Hanegem twijfelt echter of Ajax hem daadwerkelijk nodig heeft.
"Hij is gewoon een goede speler", reageert Van Hanegem in de podcast Willem & Wessel van VoetbalPrimeur. "Toen hij bij Feyenoord vertrok en naar Engeland ging, toen zei iedereen: 'Zó'n goede speler, dat hadden we nóóit moeten doen...' Maar dat heb ik toen ook niet gezien. Hij is wel een aardige speler, dat is het niet. Maar als hij een keer twee ballen afpakt, dan denk ik niet meteen van: 'Potverdomme..."
Dat een nieuwe nummer-6 noodzakelijk was in Amsterdam, dat gaat er bij Van Hanegem niet in. 'De Kromme' vindt het onzinnig dat er per positie gezocht wordt naar een speler.
"Je moet één ding van mij aannemen: als je drie goede middenvelders hebt, dan ga je lekker voetballen. En dan is het niet dat je per se een nummer-10, een nummer-6 en een nummer-8 nodig hebt. Het is toch allemaal te gek voor woorden? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd? Als ik gewoon drie goede spelers heb, dan ga ik lekker voetballen", aldus Van Hanegem.
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Van Hanegem relativeert Ajax-aankoop: "Toch te gek voor woorden?"
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