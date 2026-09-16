Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Van Hanegem relativeert Ajax-aankoop: "Toch te gek voor woorden?"

Stefan
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een drukke transferzomer achter de rug. De Amsterdammers presenteerden de nodige versterkingen, waaronder Sofyan Amrabat. Willem van Hanegem twijfelt echter of Ajax hem daadwerkelijk nodig heeft.

"Hij is gewoon een goede speler", reageert Van Hanegem in de podcast Willem & Wessel van VoetbalPrimeur. "Toen hij bij Feyenoord vertrok en naar Engeland ging, toen zei iedereen: 'Zó'n goede speler, dat hadden we nóóit moeten doen...' Maar dat heb ik toen ook niet gezien. Hij is wel een aardige speler, dat is het niet. Maar als hij een keer twee ballen afpakt, dan denk ik niet meteen van: 'Potverdomme..."

Dat een nieuwe nummer-6 noodzakelijk was in Amsterdam, dat gaat er bij Van Hanegem niet in. 'De Kromme' vindt het onzinnig dat er per positie gezocht wordt naar een speler.

"Je moet één ding van mij aannemen: als je drie goede middenvelders hebt, dan ga je lekker voetballen. En dan is het niet dat je per se een nummer-10, een nummer-6 en een nummer-8 nodig hebt. Het is toch allemaal te gek voor woorden? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd? Als ik gewoon drie goede spelers heb, dan ga ik lekker voetballen", aldus Van Hanegem.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart wijst naar Ajacied: "Alsof ik hem slecht vind"

0
Julian Brandt viert zijn treffer tegen Willem II

Duitsland smult van Brandt: "Ajax is niet het Ajax van vroeger"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Sofyan Amrabat Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

"Cruijff is koopverslaafd, Ajax koopt zich helemaal kleurenblind"

Rafael van der Vaart wijst naar Ajacied: "Alsof ik hem slecht vind"

Van Hanegem relativeert Ajax-aankoop: "Toch te gek voor woorden?"

Duitsland smult van Brandt: "Ajax is niet het Ajax van vroeger"

Karim El Ahmadi ziet vooruitgang: "Geniet steeds vaker van Ajax"

Intens triest nieuws: Bartina Koeman op 65-jarige leeftijd overleden

OFFICIEEL | Ajax presenteert Bissouma: "Hopelijk snel speelgerechtigd"

Scorende Tsygankov looft Ajax: "Daar geniet ik enorm veel van"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws