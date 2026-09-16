Van Hanegem relativeert Ajax-aankoop: "Toch te gek voor woorden?"

"Hij is gewoon een goede speler", reageert Van Hanegem in de podcast Willem & Wessel van VoetbalPrimeur. "Toen hij bij Feyenoord vertrok en naar Engeland ging, toen zei iedereen: 'Zó'n goede speler, dat hadden we nóóit moeten doen...' Maar dat heb ik toen ook niet gezien. Hij is wel een aardige speler, dat is het niet. Maar als hij een keer twee ballen afpakt, dan denk ik niet meteen van: 'Potverdomme..."

Dat een nieuwe nummer-6 noodzakelijk was in Amsterdam, dat gaat er bij Van Hanegem niet in. 'De Kromme' vindt het onzinnig dat er per positie gezocht wordt naar een speler.