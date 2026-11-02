Van Hanegem sneert naar Ajax: "Dat is misschien nog het ergste"
Willem van Hanegem heeft weinig goede woorden over voor het optreden van Ajax tegen AZ. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond met 1-0 en boekten daarmee hun eerste overwinning op de Alkmaarders in vijf seizoenen. Toch vindt De Kromme het zorgwekkend dat de supporters tevreden lijken met het vertoonde spel. Volgens hem zijn de verwachtingen bij Ajax inmiddels flink gedaald.
In zijn column voor het Algemeen Dagblad spreekt Van Hanegem zijn verbazing uit over de vreugde na de overwinning. De oud-voetballer vraagt zich af of het traditionele Ajax-voetbal nog wel belangrijk wordt gevonden in Amsterdam. "Jordi Cruijff is naar Nederland gekomen om het Ajax-voetbal terug te brengen. Maar misschien hoeft dat helemaal niet, want ik zag juichende en springende mensen zaterdagavond na de 1-0 tegen AZ", schrijft Van Hanegem. "Bij Ajax zijn ze al zo lang geen kampioen meer geworden, dat het de mensen niet meer uitmaakt hoe ze spelen."
Vooral de tweede helft tegen AZ kon Van Hanegem niet bekoren. Ajax trok zich ver terug en liet het initiatief volledig aan de bezoekers. Dat de Amsterdammers uiteindelijk de overwinning over de streep trokken, maakt het optreden volgens hem niet automatisch goed. "Ze zijn tegen AZ na rust nauwelijks nog van eigen helft af geweest, maar ze wonnen, dus het was opeens goed. En ja, er zullen Ajacieden zijn die zich nu ergeren aan deze kritiek en dat is misschien nog wel het ergste van alles: steeds meer mensen vinden het normaal dat AZ de hele tweede helft de bal had."
Van Hanegem vindt dat Ajax, zeker gezien de ervaren spelers die de club heeft aangetrokken, veel meer moet kunnen laten zien. De voormalig middenvelder begrijpt niet waarom de Amsterdammers nauwelijks in staat waren om AZ onder druk te zetten. "Van een ploeg als Ajax, waar ze een buslading aan ervaren spelers hebben aangetrokken, mag je toch wel verwachten dat ze AZ een beetje onder druk kunnen zetten? Dat de wedstrijd meer in evenwicht is?"
Dat AZ ondanks het overwicht nauwelijks grote kansen creëerde, vindt Van Hanegem geen reden om tevreden te zijn. Ajax speelde met vijf verdedigers en vier middenvelders, waardoor er volgens hem weinig ruimte overbleef voor de bezoekers. "Als je zo massaal verdedigt, dan regent het geen kansen, normaal gesproken."
Ondanks zijn kritiek erkent Van Hanegem dat Ajax nog altijd meedoet om het kampioenschap. Door de overwinning op AZ naderden de Amsterdammers koploper Feyenoord tot op één punt. Volgens De Kromme zegt dat echter vooral iets over het niveau van de huidige Eredivisie. "En dus mag je ze tot de kandidaten voor de landstitel rekenen. Het niveau ligt gewoon niet zo hoog, ook niet in de top."
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