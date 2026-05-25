Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"

Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad hard uitgehaald naar het afgelopen seizoen van zowel Feyenoord als Ajax. Volgens De Kromme viel er nauwelijks te genieten van het voetbal van beide topclubs, al ziet hij wél perspectief in Gjivai Zechiël.

Van Hanegem keek met verbazing naar de feestvreugde bij Ajax na het behalen van een ticket voor de voorronde van de UEFA Conference League. "Voor Feyenoord was het bereiken van de Conference League ooit de start van het weer omhoog klimmen", schreef hij. Daarbij verwees hij naar de periode waarin oud-Ajacied Edwin van der Sar volgens hem nog laatdunkend deed over het toernooi. "De supporters van Ajax waren er nu maar wat blij mee dat ze een plekje in de tweede voorronde hebben veiliggesteld. Ajax zal even moeten wennen aan de nieuwe status."

Ook over het voetbal van Feyenoord en Ajax was Van Hanegem snoeihard. "Laten we nou alsjeblieft niet vergeten dat Feyenoord en Ajax er dit seizoen heel weinig van hebben gebakken", aldus de oud-international. "Van Feyenoord kan ik mij niet één leuke wedstrijd herinneren en Ajax werd vijfde en had strafschoppen nodig om de Conference League te behalen."

Toch zag Van Hanegem één grote positieve uitzondering bij Feyenoord: Zechiël. De middenvelder maakte indruk tijdens zijn verhuurperiode bij FC Utrecht en verdient volgens hem absoluut een kans onder trainer Robin van Persie.