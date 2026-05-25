Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad hard uitgehaald naar het afgelopen seizoen van zowel Feyenoord als Ajax. Volgens De Kromme viel er nauwelijks te genieten van het voetbal van beide topclubs, al ziet hij wél perspectief in Gjivai Zechiël.
Van Hanegem keek met verbazing naar de feestvreugde bij Ajax na het behalen van een ticket voor de voorronde van de UEFA Conference League. "Voor Feyenoord was het bereiken van de Conference League ooit de start van het weer omhoog klimmen", schreef hij. Daarbij verwees hij naar de periode waarin oud-Ajacied Edwin van der Sar volgens hem nog laatdunkend deed over het toernooi. "De supporters van Ajax waren er nu maar wat blij mee dat ze een plekje in de tweede voorronde hebben veiliggesteld. Ajax zal even moeten wennen aan de nieuwe status."
Ook over het voetbal van Feyenoord en Ajax was Van Hanegem snoeihard. "Laten we nou alsjeblieft niet vergeten dat Feyenoord en Ajax er dit seizoen heel weinig van hebben gebakken", aldus de oud-international. "Van Feyenoord kan ik mij niet één leuke wedstrijd herinneren en Ajax werd vijfde en had strafschoppen nodig om de Conference League te behalen."
Toch zag Van Hanegem één grote positieve uitzondering bij Feyenoord: Zechiël. De middenvelder maakte indruk tijdens zijn verhuurperiode bij FC Utrecht en verdient volgens hem absoluut een kans onder trainer Robin van Persie.
"Gjivai Zechiël was wat mij betreft een uitzondering", schreef Van Hanegem. "Ook hij speelde geen vlekkeloos duel, maar hij is erg gegroeid."
De columnist begrijpt dan ook volledig dat Feyenoord hem terughaalt naar De Kuip. "Hij krijgt nu een kans bij Feyenoord. Dat lijkt mij normaal. Als ze hem niet terug willen, dan halen ze waarschijnlijk een paar geweldige middenvelders. Want met het niveau van het huidige Feyenoord kan hij echt moeiteloos mee."
Van Hanegem benadrukt daarnaast hoe snel de voetbalwereld verandert. Hij wees daarbij naar de situatie rond Sem Steijn. "Een jaar geleden lagen Feyenoord en Van Persie wel krom om Sem Steijn te halen. Dat was snel voorbij. Het gaat vaak snel in het voetbal."
Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"
Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"
Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard
El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"
Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"
Weghorst kondigt Ajax-vertrek aan: "Twee mooie jaren geweest"
Haller wil langer in Nederland blijven: "Mijn eerste prioriteit"
Goodijk: "Achteraf is het een prima deal geweest van Alex Kroes"
Emotionele Klaassen wil door: "Wil Ajax weer Ajax laten worden"
'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'
Kenneth Perez ziet reden voor slecht spel Ajax: "Het is een..."
Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"
Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"
Perez woest tijdens Ajax - FC Utrecht: "Ik word er ziek van"
Ajax verslaat FC Utrecht pas na strafschoppen en gaat Europa in
Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"
Míchel reageert op Ajax-geruchten: "Weet het niet, we moeten praten"
Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"
MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht
García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"
El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"
Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García
Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"
Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"
Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal
'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"