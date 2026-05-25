Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad hard uitgehaald naar het afgelopen seizoen van zowel Feyenoord als Ajax. Volgens De Kromme viel er nauwelijks te genieten van het voetbal van beide topclubs, al ziet hij wél perspectief in Gjivai Zechiël.

Van Hanegem keek met verbazing naar de feestvreugde bij Ajax na het behalen van een ticket voor de voorronde van de UEFA Conference League. "Voor Feyenoord was het bereiken van de Conference League ooit de start van het weer omhoog klimmen", schreef hij. Daarbij verwees hij naar de periode waarin oud-Ajacied Edwin van der Sar volgens hem nog laatdunkend deed over het toernooi. "De supporters van Ajax waren er nu maar wat blij mee dat ze een plekje in de tweede voorronde hebben veiliggesteld. Ajax zal even moeten wennen aan de nieuwe status."

Ook over het voetbal van Feyenoord en Ajax was Van Hanegem snoeihard. "Laten we nou alsjeblieft niet vergeten dat Feyenoord en Ajax er dit seizoen heel weinig van hebben gebakken", aldus de oud-international. "Van Feyenoord kan ik mij niet één leuke wedstrijd herinneren en Ajax werd vijfde en had strafschoppen nodig om de Conference League te behalen."

Toch zag Van Hanegem één grote positieve uitzondering bij Feyenoord: Zechiël. De middenvelder maakte indruk tijdens zijn verhuurperiode bij FC Utrecht en verdient volgens hem absoluut een kans onder trainer Robin van Persie.

"Gjivai Zechiël was wat mij betreft een uitzondering", schreef Van Hanegem. "Ook hij speelde geen vlekkeloos duel, maar hij is erg gegroeid."

De columnist begrijpt dan ook volledig dat Feyenoord hem terughaalt naar De Kuip. "Hij krijgt nu een kans bij Feyenoord. Dat lijkt mij normaal. Als ze hem niet terug willen, dan halen ze waarschijnlijk een paar geweldige middenvelders. Want met het niveau van het huidige Feyenoord kan hij echt moeiteloos mee."

Van Hanegem benadrukt daarnaast hoe snel de voetbalwereld verandert. Hij wees daarbij naar de situatie rond Sem Steijn. "Een jaar geleden lagen Feyenoord en Van Persie wel krom om Sem Steijn te halen. Dat was snel voorbij. Het gaat vaak snel in het voetbal."

Gerelateerd:
Youri Baas na afloop van NEC - Ajax

Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend

0
Dani de Wit in duel

De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Willem van Hanegem
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend

De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"

Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"

Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"

Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"

Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard

El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"

Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws