Van Hanegem: "Tegen godbetert Litouwen moeten we hem inbrengen"

Willem van Hanegem heeft zich kritisch uitgelaten over het Nederlands elftal na de benauwde 2-3 zege in Litouwen. De oud-international noemt het optreden van Oranje beschamend en vraagt zich hardop af of Ronald Koeman niet moet ingrijpen, zelfs onder de lat.

"We behoren tot de Europese top, zei onze bondscoach deze week. En niemand vroeg of we dan niet ook eens van andere toplanden zouden moeten winnen?", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Ja, we speelden heel goed tegen Spanje, dat was absoluut waar. Maar we wonnen toch ook niet in onze twee beste wedstrijden van de laatste jaren."

Volgens De Kromme zeggen de remises tegen Polen en Bosnië en Herzegovina veel, maar vooral het duel in Litouwen was een dieptepunt. "Tegen godbetert Litouwen moeten we Matthijs de Ligt nog twee minuten inbrengen voor een aanvaller om de 2-3 over de streep te trekken. Het was beschamend. Niet alleen omdat we er in slagen om tegen een ploeg van helemaal niks een 0-2 weg te geven, maar ook de manier waarop."

De voormalig middenvelder wijst onder meer naar het spel van achteruit. "We liepen met de bal, speelden in een traag tempo en kozen verkeerde oplossingen. En dat begint al bij de keeper, die ik na rust ook een opbouw zag verzorgen op het hoofd van een verdediger die al onder druk stond. We kopten de bal een paar linies naar voren, maar als je dat als bondscoach terugziet, schrik je. Koeman wil niet te veel veranderen in zijn selectie, hoor je hem zeggen. Maar die Robin Roefs van Sunderland kan zomaar iemand zijn die zich aandient als eerste man voor het WK."

Van Hanegem voorziet geen problemen in de kwalificatie, maar blijft sceptisch. "Na Spanje thuis en uit verwacht je van Oranje de volgende stap. Die hebben we wel gezet, alleen wel achteruit."