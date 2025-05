Van Hanegem tipt zoekend Ajax: "Hij wil niet, zo slim is hij wel"

"Reiziger zou kunnen. Die zou ik nemen. Die heb ik nog met de jeugd een paar wedstrijden zien spelen en toevallig kwam ik hem vorige week tegen. Hij is wel oké. Ook gewoon hoe hij praat. Daarom begrijp ik ook niet dat ze hem toen niet namen, maar Johnny Heitinga", zegt Van Hanegem in de Willem en Wessel Podcast.

Een andere naam die gelinkt wordt aan de Amsterdamse club is Erik ten Hag, die eerder een geweldige periode meemaakte in de Johan Cruijff ArenA. Hij zou zelf een terugkeer nog niet in het hoofd hebben. "Hij wil zelf niet, zo slim is hij wel", zegt Van Hanegem.