Van Hanegem treurt: "Hij moet nu tegen Ajax rechtsback spelen"

Feyenoord won zondagmiddag in eigen huis met 2-1 van Excelsior, maar volgens Willem van Hanegem is het lek nog niet boven bij de ploeg van trainer Robin van Persie. De Kromme toont zich op de website van het ' AD ' opnieuw erg kritisch over de oefenmeester.

"Als het 3-3 wordt tegen NAC en de zogenaamde kenners doen opeens net of in Breda spelen vergelijkbaar is met een wedstrijd tegen Real Madrid in Bernabéu, dan doe je alsof de mensen achterlijk zijn", schrijft hij in zijn column. "Die ploeg verliest vervolgens met 6-0 van Go Ahead Eagles, want ze kunnen er gewoon erg weinig van. Bevriende journalisten spiegelen het nu zo voor alsof het Feyenoord allemaal maar overkomt", constateert Van Hanegem.

"En dat doet de trainer zelf ook door te zeggen dat hij ‘al blij is’ als hij ‘elf fitte mensen op het veld kan zetten tegen Ajax’. Er zat ook tegen Excelsior nog voor een miljoentje of dertig op de bank, toch? Ja, de duurste, Gonçalo Borges, viel slecht in", erkent hij. "Gek hè, als je er al maandenlang maar wat bij hangt en zelfs als er geen buitenspeler meer over is, niet eens mag warmlopen. Ik zie volop spelers die uitstralen ‘was deze ellende maar voorbij’. Jordan Lotomba moet nu tegen Ajax rechtsback spelen. Dat is geen topspeler, maar als je vierde rechtsback nog altijd 5 miljoen heeft gekost, mag je niet klagen", aldus Van Hanegem.

"Er staat geen 16-jarige jochie straks in de Kuip tegenover Ajax, toch? En de mensen die blijven zeggen: ze staan nog tweede en de kritiek op Van Persie is te hard? Bij Bas Sibum of zo mag het wel, maar bij Van Persie niet? Laten we eerlijk zijn, voor 99 van de 100 trainers was het doek al gevallen", voorspelt hij. "Ajax won makkelijk van Sparta. En eerlijk gezegd zie ik ze ook van Feyenoord winnen. Maar het is wel wat overdreven dat iedereen alweer zo positief was na één keer een zege van 4-0. Steven Berghuis ontweek al die lovende meningen over die Spaanse trainer. En terecht. Eerst maar eens een paar keer laten zien dat het echt beter is. Fred Grim won ook weleens een wedstrijdje, toch?"