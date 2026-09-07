Van Hanegem verdedigt PSV'er: "Hysterisch gedoe is nergens voor nodig"

Willem van Hanegem zag zaterdagavond ook wel dat Ruben van Bommel een rode kaart had kunnen krijgen voor de veelbesproken overtreding op Aaron Bouwman. Toch vindt 'De Kromme' ook dat alle kritieken veel te ver gaan.

"Ruben van Bommel ontsnapte aan een rode kaart, dat was duidelijk", begint Van Hanegem zijn column in het Algemeen Dagblad. "Maar Peter Bosz had wel gelijk, dat hysterische gedoe na afloop is nergens voor nodig. Dit moest hem een plek in de selectie van Oranje kosten, hoorde ik zelfs. Want hij kan zomaar ontsporen."

"Dat lijkt mij allemaal een beetje overdreven. Ik snap dat iedereen schrok en als ik de vader van Aaron Bouwman was geweest, had ik misschien nu iets anders geschreven, maar laten we weer verdergaan. En Van Bommel was los van dat rare moment natuurlijk wel gewoon goed in de topper", aldus Van Hanegem.