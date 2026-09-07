Van Hanegem verdedigt PSV'er: "Hysterisch gedoe is nergens voor nodig"
Willem van Hanegem zag zaterdagavond ook wel dat Ruben van Bommel een rode kaart had kunnen krijgen voor de veelbesproken overtreding op Aaron Bouwman. Toch vindt 'De Kromme' ook dat alle kritieken veel te ver gaan.
"Ruben van Bommel ontsnapte aan een rode kaart, dat was duidelijk", begint Van Hanegem zijn column in het Algemeen Dagblad. "Maar Peter Bosz had wel gelijk, dat hysterische gedoe na afloop is nergens voor nodig. Dit moest hem een plek in de selectie van Oranje kosten, hoorde ik zelfs. Want hij kan zomaar ontsporen."
"Dat lijkt mij allemaal een beetje overdreven. Ik snap dat iedereen schrok en als ik de vader van Aaron Bouwman was geweest, had ik misschien nu iets anders geschreven, maar laten we weer verdergaan. En Van Bommel was los van dat rare moment natuurlijk wel gewoon goed in de topper", aldus Van Hanegem.
Van Bommel mazzelt na aanslag: geen vooronderzoek door aanklager
Wim Kieft: "Ik denk niet dat het Van Bommel zijn intentie is, maar..."
Andy van der Meijde fileert Ajacied: "Hij kan helemaal niks"
Van Hanegem verdedigt PSV'er: "Hysterisch gedoe is nergens voor nodig"
Driessen kritisch na Ajax - PSV: "Had hij hem maar geholpen"
Ajacied bedankte voor buitenlands aanbod: "Baan is heel intens"
Perez lyrisch over Ajacied: "Hij was de grote man bij Ajax"
'Transfervrije Hakim Ziyech gelinkt aan club uit Zuid-Amerika'
Bosz: "Van Bommel speelde zoals moest. Met het mes tussen de tanden"
Ajax-PSV in buitenlandse media: "Hij kan geen wonderen verrichten"
Kraay jr. fileert 'trage' Ajacied: "Ik vind dit echt ongelofelijk"
Bosz: "Hij was de beste Ajacied, hem dekken is niet makkelijk"
Ouazane: "Dat ik dat rugnummer draag, is een eerbetoon aan hem"
Janssen na jaar al klaar met Ajax: "Ik wilde weg, dat moést"
Ajax geeft update: Bouwman voorlopig uitgeschakeld door blessure
Ruben van Bommel betrad kleedkamer van Ajax na duel met PSV
Earnest Stewart reageert: "Ik wist wel dat Ajax met hem bezig was"
Ronald Waterreus: "PSV weet ook dat dit niet te verdedigen valt"
Scheidsrechtersbaas duidelijk: "Had rood voor Van Bommel moeten zijn"
Oud-Feyenoorder verdedigt Van Bommel: "Heel ongelukkige actie"
Bosz reageert op 'rare uitspraken': "Families erbij slepen, niet doen"
Til wijst op gemiste Ajax-kans: "Wedstrijd misschien totaal anders"
Borst haalt hard uit naar Ajax: "Schandalig met hem omgegaan"
Bouwman naar ziekenhuis na duel Ajax-PSV: "Moeite met ademhalen"
"Ajax en PSV laten Xavi schrikken met topper van bedroevend niveau"
Baas eerlijk over transferperiode: "Heb dat best intens ervaren"
Borst wijst PSV-speler psycholoog aan: "Een moordaanslag, niet normaal"
Cruijff krijgt kritiek: "Dan heb je je werk niet goed gedaan"
Van Bommel ontsnapt aan rood: "Het is echt een schandalige actie"
Ajax gaat in eigen stadion onderuit tegen PSV in een verhit potje