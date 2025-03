Van Hanegem: "Verwacht niet dat ze massaal gaan winkelen bij Ajax"

"Het is daar al zo lang matig of zelfs slecht", begint Van Hanegem over PSV in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Aanvankelijk deden ze alle tegenvallers af als incidentjes, maar dat was vooral de kop in het zand steken. PSV voelt voor mij als de grootste teleurstelling op sportief gebied van de laatste jaren. Zó'n selectie en het maar niet kunnen opbrengen om de gashendel open te draaien. Een gigantische voorsprong zo uit handen geven..."

Volgens Van Hanegem was het duel met PSV op voorhand niet 'de moeilijkste' voor Ajax. "Als ze met de handrem aangetrokken kunnen spelen, voelen ze zich prima. Bij PSV zag je wanhoop, bij Ajax verbetenheid. Het tussenjaar heeft een kampioenschap opgeleverd en de miljoenen stromen weer binnen. Ik verwacht overigens niet dat clubs uit de grote competities massaal komen winkelen in Amsterdam. Dat zou me ook verbazen."

De Kromme verwacht wel een grote verandering bij PSV. "Ze zullen in Eindhoven stevig moeten doorselecteren, zorgen voor frisse gezichten. Dat is makkelijker als je de tweede plek pakt en dat zal ook wel, want het gat is er. Al moet ik eerlijk zeggen dat als ik dit PSV zie voetballen, het elftal op mij de indruk maakt dat het niet snel genoeg vakantie kan zijn. Misschien komt plek 2 zelfs nog wel in gevaar", aldus Willem van Hanegem.