Van Hanegem voorspelt: "Ajax is echt op weg naar de landstitel"

"Inmiddels is Ajax echt op weg naar de landstitel", schrijft hij in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad. "Sterker nog, ik geloof niet dat ze dit nog uit handen geven. Natuurlijk had PSV een tikkeltje pech met al die gemiste kansen tegen FC Utrecht. Maar het is ook weer geen toeval dat het daar van 1-0 naar 1-2 gaat en dat er in de slotminuut nog een levensgrote kans is voor FC Utrecht", blikt Van Hanegem terug.

"Dat vond ik sneu voor Milan Jonathans", vervolgt hij. "Hij deed het allemaal prima, maar hij moet uiteraard wel scoren. Als je hebt gevoetbald, kun je wel bedenken hoe het in zijn hoofd ging. Hij kapte zich vrij, had alle tijd maar rechts achter de PSV-keeper stond nog een verdediger. Dus moest de bal in de andere hoek. Maar met zoveel tijd gaat het dan fout. Als hij onder druk had gestaan door een verdediger van PSV had hij zeker gescoord", voorspelt 'De Kromme'.

De voormalig profvoetballer zou niet verrast zijn als de club uit Eindhoven ook uit de Champions League vliegt. "Of het goed komt met PSV en Feyenoord in de Champions League is zeer de vraag", beseft hij. "Ik vind Juventus en AC Milan allebei niet zo bijzonder, maar PSV geeft de doelpunten vaak weg en je voelt dat het niet goed zit in die ploeg. Ik zag Guus Til tekeer gaan tegen Ivan Perisic zaterdag. De omgekeerde wereld wat mij betreft", besluit Van Hanegem.