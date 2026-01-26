Van Hanegem vreest oprukkend Ajax: "Dat wordt nog een hele klus"

Ajax nadert volgens de columnist sneller dan velen denken en dat betekent dat de Rotterdammers iedere wedstrijd nodig zullen hebben om de rivaal achter zich te houden. "Het wordt voor Feyenoord nog een hele klus om Ajax achter zich te houden”, zo stelt de oud-voetballer bij het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem is daarnaast kritisch op de vroege euforie rond Mats Deijl. De verdediger maakte een goede indruk, maar volgens hem is het veel te vroeg om al grote conclusies te trekken. "Leuk ventje, goede uitstraling, maar op basis van één wedstrijd meteen roepen dat het een aanwinst is, dat slaat natuurlijk nergens op.”

Minder geduld heeft hij met Luciano Valente. De middenvelder is al langere tijd op zoek naar zijn vorm en dat begint te knellen. "Die kan ook wel weer eens een echt goede wedstrijd gebruiken.” Ook de defensieve beoordeling van Feyenoord krijgt een kanttekening. "Dan hoor ik zeggen dat er bijna niets is weggegeven,” schrijft Van Hanegem. "Maar Heracles maakte twee doelpunten in De Kuip en kreeg ook nog een enorme kans waarbij de spits alleen op de keeper af kon. Dan valt dat 'bijna niets' toch wel mee.”

Tot slot kijkt Van Hanegem naar PSV, dat ondanks de comfortabele voorsprong in de competitie tekenen van kwetsbaarheid laat zien. In duels met Fortuna Sittard, Newcastle United en NAC kwamen de Eindhovenaren volgens hem goed weg. Toch ziet hij daarin geen garantie voor Feyenoord. "PSV is niet onverslaanbaar, maar Feyenoord heeft ook niet de vorm om daar zomaar te gaan winnen.”