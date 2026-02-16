Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Hanegem 'waarschuwt' Ajax: "Iedereen in de polonaise nu"

Niek
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Orange Pictures

Willem van Hanegem toont zich kritisch over het niveau van de Eredivisie. De voormalig profvoetballer, die zelf vooral furore maakte bij Feyenoord en in het Nederlands elftal, wijst naar de knotsgekke uitslagen van afgelopen weekend. 

"Alles kan in de Eredivisie. FC Utrecht sjokte vorige week thuis tegen Feyenoord over het veld en zeven dagen later hebben ze er zes punten bij na uitwedstrijden tegen NEC en FC Groningen", schrijft hij op de website van het AD. "FC Volendam wint van PSV, want die vinden het allemaal wel best. En Ajax maakte voor het eerst in een jaar weer eens vier goals in een wedstrijd. Vroeger maakten ze die goals vier keer per maand, maar iedereen in de polonaise nu."

"Heb ik dan nergens van genoten? Ja, van Robin van Cruijsen zijn doelpunt namens Volendam tegen PSV vrijdag. Zo’n jong ventje met zo’n goal. En toch ook weer Telstar, de club die keer op keer bewijst dat je ook met bescheiden spelers heel leuk voetbal (tegen FC Twente werd het uiteindelijk 1-1, red.) kunt spelen. Met een idee, met duidelijkheid", legt hij uit. "Als die ook een keer de scheidsrechter mee hebben, kunnen ze er nog in blijven ook. En o ja, ik heb genoten van Femke Kok, maar dat is een andere sport", besluit Van Hanegem over de 25-jarige schaatsster. 

Gerelateerd:
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

Weghorst weg bij Ajax? "Ik zou het wel doen als ik Twente was"

0
Martijn Meerdink bij de ex-internationals

Meerdink ziet twee uitblinkers bij Ajax: "Een heel mooie speler"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties