Van Hanegem 'waarschuwt' Ajax: "Iedereen in de polonaise nu"

"Alles kan in de Eredivisie. FC Utrecht sjokte vorige week thuis tegen Feyenoord over het veld en zeven dagen later hebben ze er zes punten bij na uitwedstrijden tegen NEC en FC Groningen", schrijft hij op de website van het AD. "FC Volendam wint van PSV, want die vinden het allemaal wel best. En Ajax maakte voor het eerst in een jaar weer eens vier goals in een wedstrijd. Vroeger maakten ze die goals vier keer per maand, maar iedereen in de polonaise nu."

"Heb ik dan nergens van genoten? Ja, van Robin van Cruijsen zijn doelpunt namens Volendam tegen PSV vrijdag. Zo’n jong ventje met zo’n goal. En toch ook weer Telstar, de club die keer op keer bewijst dat je ook met bescheiden spelers heel leuk voetbal (tegen FC Twente werd het uiteindelijk 1-1, red.) kunt spelen. Met een idee, met duidelijkheid", legt hij uit. "Als die ook een keer de scheidsrechter mee hebben, kunnen ze er nog in blijven ook. En o ja, ik heb genoten van Femke Kok, maar dat is een andere sport", besluit Van Hanegem over de 25-jarige schaatsster.