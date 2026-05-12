Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"

Willem van Hanegem
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem zag Feyenoord afgelopen weekend de tweede plek in de Eredivisie veilig stelde. De oud-international is niet zo onder de indruk van de achtervolgers, die nog strijden om het ticket voor de voorronde van de Champions League.

"Natuurlijk is het fijn dat de tweede plek toch voor Feyenoord is", zegt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "NEC stond eerder dit seizoen op dertien punten en kwam tot op één punt, maar toen het spannend werd, wonnen ze daar ook niet meer. En dan ben je als Feyenoord toch gewoon tweede."

Van Hanegem was niet onder de indruk van Feyenoord tegen AZ, maar zag de Rotterdammers toch gelijkspelen. "En 1-1 is een resultaat in deze competitie, want de concurrenten presteren ook niet", meent hij. "NEC verloor, Ajax verloor. Ik zeg al langer dat NEC echt overschat is dit seizoen. En bij Ajax krijgen ze het lek ook niet boven."

"De hele meute zal straks wel weer achter een nieuwe Spaanse trainer aan rennen", vervolgt De Kromme. "Michel van Girona misschien. Nou, die staan zeventiende, ze kunnen er gewoon nog uit vliegen. Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam."

Van Hanegem kijkt niet echt uit naar de strijd om de derde plek. "De laatste speelronde draait eigenlijk vooral om FC Volendam - Telstar. Als Telstar verliest, wordt het toch gewoon nacompetitie spelen. Dat was voor het seizoen natuurlijk iets waar ze voor hadden getekend, maar nu is dat anders. Ik denk dat ik maar naar die wedstrijd ga kijken zondag."

