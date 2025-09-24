Het laatste Ajax Nieuws
Van Hanegem wijst naar Ajacied: "Doe nou gewoon allemaal normaal"
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots
Oscar Gloukh kende zondag een sterke invalbeurt tegen PSV. Willem van Hanegem vindt dat men niet te hard van stapel moet lopen met de lofzangen voor de Ajacied.
Gloukh kwam in de tweede helft in de ploeg en maakte in de slotfase de gelijkmaker in Eindhoven. "Een aardige speler", begint Van Hanegem in Willem & Wessel van VoetbalPrimeur. De Kromme benadrukt dat we niet té lyrisch moeten zijn. "Wij willen altijd maar, als het even gaat, van zus en zo. Ik zeg dan: doe nou gewoon allemaal normaal. We zijn net begonnen. Doe nou gewoon allemaal even normaal, man."
Ajax betaalde vijftien miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder. Gloukh kwam vooralsnog niet heel veel in actie onder John Heitinga.
Laatste nieuws
Van Hanegem wijst naar Ajacied: "Doe nou gewoon allemaal normaal"
Driessen trapt op de rem: "Zo goed was hij nou ook weer niet"
Perez: "De moeilijkheidsfactor was hoger dan bij PSV - Ajax"
Waterreus hard: "Dan kunnen we een ding vergeten: Europese prijzen"
Ziyech-interesse de kop ingedrukt: "Niet de uitgelezen persoon"
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Voormalig Ajax-doelman en WK-held kondigt zijn voetbalpensioen aan
Eriksen reageert op Ajax-geruchten: "In Nederland maar één optie"
Ajax op de vingers getikt: "Het gaat mogelijk weer spelen"
Ajacied geniet: "Dit is één van de hoogtepunten in mijn carrière”
Meer nieuws
Frank van der Lende baalt van Ajax-speler: "Het is zo pijnlijk"
Sneijder laakt Ajax: "Je bent hem langzaam kapot aan het maken"
Aftrap PSV - Ajax werd zondag uitgesteld: "Dat is ongelooflijk"
Hugo Borst bekritiseert Ajax: "Jongetjes met groeistoornissen"
'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"
Marco van Basten hard voor Ajacied: "Dit doet hij al twee jaar"
Wim Kieft blikt terug op Ajax-tijd: "Dat vond ik echt vreselijk"
Bas Nijhuis over penalty Ajax: "Het is dan lastig om te zien"
Driessen onthult: "Kroes wilde hem dolgraag als hoofdtrainer"
Ajacied valt niet op in Amsterdam: "Niemand herkende die gozer"
Ouder nieuws
Hakim Ziyech krijgt advies van oud-Ajacied: "Het rommelt bij PSV"
Perez ziet opvallende titelkandidaat: "Ten opzichte van Ajax..."
Gloukh krijgt lof: "Waarom speelt die jongen niet altijd mee?"
KNVB maakt de scheidsrechter voor duel tegen NAC Breda bekend
John Heitinga geïrriteerd: "Ik ga deze vraag niet beantwoorden"
Heitinga reageert op kritiek: "Ik hoor jou ook af en toe..."
Oscar Gloukh maakt veel indruk en krijgt eervolle vermelding
Saïd Bakkati: "Die ambitie heb ik niet en het bevalt uitstekend"
Valentijn Driessen hard aangepakt: "Hij is over alles negatief"
El Ahmadi zag 'heel matig' Ajax: "Dit was van allebei heel zwak"
Video’s
'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"
Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"
Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"
René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"
Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"
Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi
VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa
0 reacties