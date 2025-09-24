Van Hanegem wijst naar Ajacied: "Doe nou gewoon allemaal normaal"

Oscar Gloukh kende zondag een sterke invalbeurt tegen PSV. Willem van Hanegem vindt dat men niet te hard van stapel moet lopen met de lofzangen voor de Ajacied.

Gloukh kwam in de tweede helft in de ploeg en maakte in de slotfase de gelijkmaker in Eindhoven. "Een aardige speler", begint Van Hanegem in Willem & Wessel van VoetbalPrimeur. De Kromme benadrukt dat we niet té lyrisch moeten zijn. "Wij willen altijd maar, als het even gaat, van zus en zo. Ik zeg dan: doe nou gewoon allemaal normaal. We zijn net begonnen. Doe nou gewoon allemaal even normaal, man."

Ajax betaalde vijftien miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder. Gloukh kwam vooralsnog niet heel veel in actie onder John Heitinga.