Van Hanegem wijst naar Ajax: "Dan was het tachtig keer herhaald"

Willem van Hanegem is onder de indruk van de ontwikkeling die Feyenoord doormaakt onder Giovanni van Bronckhorst. De Rotterdammers wonnen zaterdagavond met 2-0 van AZ en namen daardoor de koppositie in de Eredivisie over. In zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad bespreekt het Feyenoord-icoon ook de rol van Luciano Valente. Daarbij haalt hij uit naar de manier waarop acties van Ajax-spelers meer aandacht krijgen.

Van Hanegem is te spreken over de kwaliteiten van Valente, al ziet hij ook een mogelijke verandering in diens rol op het veld. "Voor Luciano Valente kan er een moment komen dat hij denkt: ik wil weer gewoon middenvelder zijn in plaats van een valse linkerspits", schrijft hij. Tegelijkertijd benadrukt Van Hanegem de waarde van de middenvelder voor Feyenoord. Vooral zijn passes vanaf de linkerkant vallen in de smaak. "Maar die steekballen waar hij er dit seizoen al een paar van vanaf links gaf, die zijn echt heel goed. Als Read die bal tegen AZ goed meeneemt, is het raak."

Volgens Van Hanegem zouden de acties van Valente veel meer aandacht krijgen als hij bij Ajax zou spelen. Hij vindt dat de middenvelder van Feyenoord daarin tekort wordt gedaan. "Als Valente die ballen in een Ajax-shirt had gegeven, waren ze tachtig keer herhaald. Nu viel dat wel mee. Dat zijn we gewend."