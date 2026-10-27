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Van Hanegem wil Ajax-speler bij Feyenoord: "Wij moeten hem kopen"

Joram
Willem van Hanegem
Willem van Hanegem Foto: © Pro Shots

Willem van Hanegem ziet Tolu Arokodare graag bij Feyenoord spelen. De oud-voetballer is onder de indruk van de spits, die dit seizoen bij Ajax speelt. Een overstap naar Rotterdam lijkt financieel echter lastig haalbaar.

In de podcast Willem & Wessel van VoetbalPrimeur steekt Van Hanegem zijn bewondering voor de 25-jarige aanvaller niet onder stoelen of banken. Arokodare werd afgelopen zomer door Ajax op huurbasis overgenomen van Wolverhampton Wanderers en maakte in veertien officiële wedstrijden al negen doelpunten voor de Amsterdammers.

Van Hanegem is vooral te spreken over de fysieke kracht en uitstraling van de boomlange spits. "Het is een grappige gozer ook nog. Hoe die loopt en hoe hij doet", begint De Kromme. "Maar het is een goede spits hoor. Sterke gozer, ongelofelijk. Eigenlijk moet Feyenoord hem kopen, maar wij hebben geen geld jammer genoeg." Een definitieve transfer lijkt inderdaad een flinke investering te vergen. Naar verluidt heeft Ajax een koopoptie van 22 miljoen euro voor Arokodare.

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