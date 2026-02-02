Van Hanegem: "Ze ruiken nu een kans om Feyenoord in te halen"

"Bij John Heitinga zei ik dat het mij niet uitmaakte of Ajax hem liet zitten of niet en over Robin van Persie zeg ik al een tijdje hetzelfde. Dat is niet mijn taak", legt hij uit in zijn column op de website van het AD. "Als clubleiding moet je simpelweg kijken of er nog ergens in het spel verbetering te zien is. Dat zag Van Persie zelf lange tijd wel, de mensen boven hem volgens mij ook, maar de rest van Nederland niet", aldus Van Hanegem.

"Na PSV-uit (3-0), kun je niet anders concluderen dan dat er helemaal niets meer in dit Feyenoord zit", vervolgt hij kritisch. "Ze peren wat ballen naar voren via die onrustige keeper op Ayase Ueda en dat is het dan. PSV gaf een kwartiertje gas en vond het toen wel welletjes. Als je als Feyenoord zijnde op een gegeven moment schaterende spelers ziet omdat Guus Til een mooie kopkans verprutste, dan moet je toch denken: hoe diep kunnen wij nog verder zinken?"

"Ik ben eerlijk, ik denk niet dat alles is opgelost als Robin van Persie weg is. Maar veel slechter dan dit kan het ook niet gaan, natuurlijk", waarschuwt Van Hanegem. "Er staan ver over de helft van de competitie clubs in de buurt van Feyenoord die normaal al de polonaise lopen als ze een keer mee mogen doen aan de play-offs voor Europees voetbal. Die ruiken nu een kans om Feyenoord in te halen. Als de clubleiding echt denkt: we staan nog steeds tweede en Ajax won ook niet, dus we gaan zo verder, dan kun je beter ophouden", besluit de voormalig profvoetballer realistisch.

Feyenoord heeft nu 39 punten, maar NEC en Ajax (38 punten) hebben een puntje minder. De ploeg van trainer Dick Schreuder moet bovendien nog een inhaalwedstrijd - thuis tegen FC Utrecht - spelen. Ook Sparta (35 punten), AZ (32 punten), FC Twente (31 punten) en FC Groningen (31 punten) zullen nog naar boven kijken. Zo was de club uit Enschede in december al heer en meester in De Kuip, terwijl op zondag 1 maart het duel in De Grolsch Veste op het programma staat. Komend weekend gaat de ploeg van trainer Robin van Persie op bezoek bij FC Utrecht, terwijl FC Twente thuis tegen SC Heerenveen speelt.