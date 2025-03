Van Hanegem: "Ze zijn allemaal een beetje bang, die Ajacieden"

Ajax gaat zondagmiddag in Eindhoven op bezoek bij PSV, de nummer twee van de Eredivisie. Het verschil tussen beide topclubs bedraagt zes punten en voormalig profvoetballer Willem van Hanegem beseft dan ook welke belangen er op het spel staan in het Philips Stadion.

"Weet je wat gek is? Ik kom een aantal mensen tegen en ze zijn allemaal een beetje bang, die Ajacieden", vertelt 'De Kromme' op de website van het Algemeen Dagblad. "Als je er zo dichtbij zit, dan ga je die wedstrijd toch niet verliezen? Ik denk niet dat PSV zomaar die wedstrijd wint, echt niet", aldus Van Hanegem.

"Maar we zien wel vaker wedstrijden waarvan we denken: ‘hoe is het in godsnaam mogelijk?’. Je begrijpt het niet, maar dit seizoen gebeuren allemaal van dat soort dingen, ook bij Feyenoord", beseft hij. "Wedstrijden winnen tegen Europese toppers en tegen een niet zo bijzonder elftal win je niet", stelt Van Hanegem.