Van Hanegem ziet Ajax opnieuw winnen: "Weer niet ongelukkig"

Willem van Hanegem is blij dat er met PSV, Ajax, Feyenoord en AZ nog vier Nederlandse clubs actief zijn in Europa. Volgens 'De Kromme' waren de tegenstanders van Feyenoord en PSV in de Champions League echter niet in topvorm.

"AC Milan uitschakelen is heel knap, al ben ik wel geschrokken van AC Milan en Juventus. Wat vielen die ploegen tegen", schrijft hij in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad. "Maar goed, twee Nederlandse clubs in de achtste finales is prachtig. En Ajax en AZ doen ook nog mee in Europa, al zal de focus in Amsterdam vast volledig op de competitie gaan. Ook de winst tegen Go Ahead Eagles kwam weer niet ongelukkig tot stand, maar de voorsprong is vijf punten en dat zal al bijna als geruststellend aanvoelen", constateert Van Hanegem.

"Bij Feyenoord gaan we nu kennismaken met de trainer Robin van Persie", vervolgt de Feyenoord-fan. "Een geweldige speler, als trainer gaan we het zien. In Heerenveen was het erg moeizaam en als ik de verhalen nu hoor waren ze daar ook allesbehalve enthousiast over hem. In de zomer was hij er nog niet klaar voor, nu wel. Maar goed, hij moet slechts derde worden en misschien kan hij verrassen tegen Internazionale. Er is dus niet veel druk", besluit Van Hanegem over de situatie van de talentvolle oefenmeester.