Van Hanegem ziet media met twee maten meten: "Toen Ajax vorig jaar..."

Willem van Hanegem heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop media omgaan met situaties bij verschillende clubs, waarbij hij opvallend genoeg ook Ajax aanhaalt. De oud-Feyenoorder ziet een duidelijk verschil in benadering en vindt dat daar met twee maten wordt gemeten.

"Dat hebben ze zelf zo gemaakt. Dat is niet echt slim", stelt Van Hanegem bij 1908.nl, die doelt op de beeldvorming rondom Feyenoord. Toch verlegt hij al snel de focus naar een breder punt, waarin ook Ajax een rol speelt.

Volgens Van Hanegem wordt er niet consequent geoordeeld, zeker niet als hij de situatie van AZ vergelijkt met die van Ajax. "Kan je je nog herinneren dat Ajax vorig jaar tegen een waardeloze ploeg uit het buitenland moest spelen en toen ook vijf spelers thuisliet? Nu hebben ze alleen maar lopen zeiken over AZ", zegt hij, waarmee hij wijst op het verschil in kritiek.

Daar blijft het niet bij, want Van Hanegem trekt de lijn door naar hoe clubs structureel behandeld worden in de media. "Bij Feyenoord is dat ook, Feyenoord pakken ze ook altijd. Het zijn allemaal van die enge gasten. Ik kan daar niet tegen", aldus De Kromme, die zich zichtbaar ergert aan de gang van zaken.