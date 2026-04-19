Van Hanegem ziet media met twee maten meten: "Toen Ajax vorig jaar..."
Willem van Hanegem heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop media omgaan met situaties bij verschillende clubs, waarbij hij opvallend genoeg ook Ajax aanhaalt. De oud-Feyenoorder ziet een duidelijk verschil in benadering en vindt dat daar met twee maten wordt gemeten.
"Dat hebben ze zelf zo gemaakt. Dat is niet echt slim", stelt Van Hanegem bij 1908.nl, die doelt op de beeldvorming rondom Feyenoord. Toch verlegt hij al snel de focus naar een breder punt, waarin ook Ajax een rol speelt.
Volgens Van Hanegem wordt er niet consequent geoordeeld, zeker niet als hij de situatie van AZ vergelijkt met die van Ajax. "Kan je je nog herinneren dat Ajax vorig jaar tegen een waardeloze ploeg uit het buitenland moest spelen en toen ook vijf spelers thuisliet? Nu hebben ze alleen maar lopen zeiken over AZ", zegt hij, waarmee hij wijst op het verschil in kritiek.
Daar blijft het niet bij, want Van Hanegem trekt de lijn door naar hoe clubs structureel behandeld worden in de media. "Bij Feyenoord is dat ook, Feyenoord pakken ze ook altijd. Het zijn allemaal van die enge gasten. Ik kan daar niet tegen", aldus De Kromme, die zich zichtbaar ergert aan de gang van zaken.
Scout eist miljoenen van Ajax om Anthony-deal: "Absolute onzin"
'Ex-Ajax-toptalent op weg naar ADO, ook Spaanse en Engelse interesse'
Carrick lyrisch over positiewijziging ex-Ajacied: "Ongelofelijk"
Taylor maakt indruk in Italië: "Roept prettige herinneringen op"
Wim Kieft looft vertrokken Ajacied: "Die ellende bij Ajax..."
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België
Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."
Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"
Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"
Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'
Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"