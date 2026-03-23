Van Hanegem zucht: "Één van de zwakste ploeg van Ajax in jaren"

"Sean Steur in de Kuip? Prima doelpunt, verder niet gezien", schrijft hij op AD.nl. "Bijna niemand van Ajax, want daar roepen ze wel dat ze spelen om te winnen, maar ze zakken in waar ze kunnen. Maar wie zegt dat nog gewoon? AZ tegen Sparta Praag gezien? Ze speelden geweldig in Tsjechië, maar in Groningen is het gewoon 3-0, hoor", constateert Van Hanegem.

"Er was voor veel mensen niets beter dan NEC, maar als ze thuis spelen tegen FC Utrecht, Fortuna Sittard en Heerenveen krijgen ze acht goals tegen en pakken ze één punt", vervolgt hij kritisch. "Vroeger kon je de voetbalpoule invullen, elf wedstrijden en dan een eentje, tweetje of drietje. Die poule is gewoon niet meer te winnen. PSV is zo goed, niemand hoefde zich te schamen dat ze daar niet bij in de buurt stonden. Dat hoorde je. Maar Telstar pakt in één seizoen zes punten van die club. Met spelers van Quick Boys", aldus Van Hanegem.

"Dat Feyenoord blij was dat het niet had verloren, lijkt logisch. Maar dat is het niet. Ze hadden in de Kuip de klus moeten afmaken tegen één van de zwakste ploegen van Ajax in jaren", constateert hij. "Bij winst was het gat acht punten met Ajax en vijf met NEC. Dan weet je het nog niet, maar dat zou voldoende kunnen zijn. Steven Berghuis heeft gelijk. Laat het eerst maar eens een paar weken zien. En als er dan eens ruim is gewonnen, dan weet je het nog niet", waarschuwt Van Hanegem.

"Go Ahead Eagles veegde vorige week de vloer aan met NAC, maar Dean James is qua paspoort inmiddels Indonesiër. Als je 6-0 verliest en je probeert zo nog iets voor elkaar te krijgen, dan maak je jezelf wel heel erg klein", legt hij uit. "Net als Marokko de Afrika Cup gewoon bij Senegal moet laten. Je kon toch niet winnen? Daar gaat het om. Niet om wat papierwerk of regeltjes", besluit Van Hanegem.