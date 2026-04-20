Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"

Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena
Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Pierre van Hooijdonk heeft het in de uitzending van Studio Voetbal opgenomen voor NAC Breda. De oud-international vindt het onterecht dat alle clubs vallen in de paspoortkwestie. Volgens de oud-spits van NAC Breda, die ook in de raad van commissarissen van de Brabanders zat, staat de club in haar gelijk.

Hij snapt de boosheid bij andere clubs dan ook niet. "Het is een hele makkelijke reactie", zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Ik denk alleen dat alle clubs in dezelfde situatie precies dezelfde keuze hadden gemaakt als NAC. Als je op plaats zeventien staat, met dit puntenverschil, dan denk ik dat iedereen dat doet. De focus ligt erg op NAC, maar men is in overtreding."

"Ik heb een voorbeeld in de beker van PSV tegen Heerenveen. Zij bleken een speler te hebben opgesteld die geschorst was", vervolgt Van Hooijdonk. "PSV verliest die wedstrijd." In 2007 won PSV met 0-3 bij Jong SC Heerenveen in het bekertoernooi, maar de Eindhovenaren werden uit de beker gezet. De geschorste Manuel da Costa werd namelijk opgesteld.

Volgens Jeroen Stekelenburg is de paspoortkwestie anders dan het opstellen van een geschorste speler. "Je kan isoleren. Als Dean James om een andere reden niet speelgerechtigd was geweest en als hij het enige geval was geweest, had NAC gewonnen", geeft de verslaggever van de NOS aan. 

De paspoortkwestie heeft nu gevolgen voor de gehele Eredivisie. Rafael van der Vaart denkt niet dat NAC Breda aan de bel had getrokken als zij bij Go Ahead Eagles hadden gewonnen in plaats met 6-0 te verliezen. "Als je voor eerlijkheid gaat, is dat niet logisch", vindt de oud-international. Van Hooijdonk is het daar niet mee eens. "Als je 130 rijdt waar je 100 mag rijden en je wordt niet geflitst ga je toch ook niet zeggen: ik heb te hard gereden."

"Nu wordt er naar ons gekeken, maar het probleem ligt toch gewoon bij de KNVB?", vervolgt hij. "Dit was een jaar geleden al bekend. Het feit is dat er nu een punt van is gemaakt, maar iedereen heeft zitten slapen. Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen", besluit Van Hooijdonk.

Het laatste Ajax Nieuws Pierre van Hooijdonk
Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"

