Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"
Pierre van Hooijdonk heeft het in de uitzending van Studio Voetbal opgenomen voor NAC Breda. De oud-international vindt het onterecht dat alle clubs vallen in de paspoortkwestie. Volgens de oud-spits van NAC Breda, die ook in de raad van commissarissen van de Brabanders zat, staat de club in haar gelijk.
Hij snapt de boosheid bij andere clubs dan ook niet. "Het is een hele makkelijke reactie", zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Ik denk alleen dat alle clubs in dezelfde situatie precies dezelfde keuze hadden gemaakt als NAC. Als je op plaats zeventien staat, met dit puntenverschil, dan denk ik dat iedereen dat doet. De focus ligt erg op NAC, maar men is in overtreding."
"Ik heb een voorbeeld in de beker van PSV tegen Heerenveen. Zij bleken een speler te hebben opgesteld die geschorst was", vervolgt Van Hooijdonk. "PSV verliest die wedstrijd." In 2007 won PSV met 0-3 bij Jong SC Heerenveen in het bekertoernooi, maar de Eindhovenaren werden uit de beker gezet. De geschorste Manuel da Costa werd namelijk opgesteld.
Volgens Jeroen Stekelenburg is de paspoortkwestie anders dan het opstellen van een geschorste speler. "Je kan isoleren. Als Dean James om een andere reden niet speelgerechtigd was geweest en als hij het enige geval was geweest, had NAC gewonnen", geeft de verslaggever van de NOS aan.
De paspoortkwestie heeft nu gevolgen voor de gehele Eredivisie. Rafael van der Vaart denkt niet dat NAC Breda aan de bel had getrokken als zij bij Go Ahead Eagles hadden gewonnen in plaats met 6-0 te verliezen. "Als je voor eerlijkheid gaat, is dat niet logisch", vindt de oud-international. Van Hooijdonk is het daar niet mee eens. "Als je 130 rijdt waar je 100 mag rijden en je wordt niet geflitst ga je toch ook niet zeggen: ik heb te hard gereden."
"Nu wordt er naar ons gekeken, maar het probleem ligt toch gewoon bij de KNVB?", vervolgt hij. "Dit was een jaar geleden al bekend. Het feit is dat er nu een punt van is gemaakt, maar iedereen heeft zitten slapen. Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen", besluit Van Hooijdonk.
VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV
Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"
Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"
Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"
Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel
Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"
Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"
AZ wint de KNVB Beker van NEC; dit is wat dat betekent voor Ajax
Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"
Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"
Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"
Appiah: "Dan zijn wij een van de allerbeste ploegen van de KKD"
"Ik denk dat ze bij Ajax wel bidden dat NEC de bekerfinale wint"
Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"
VIDEO | Dies Janse op weg naar de bekerfinale om broer te steunen
Gerald Sibon blikt terug op bekerwinsten: "Het meest bijzonder"
Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"
Lasse Schöne geniet van voetbalpensioen: "Dat mis ik wel"
"Dolberg is een van de beste aanvallers waar ik mee gespeeld heb"
'Ajax-target' spreekt zich uit: "Heb mijn hoofd niet bij een transfer"
Scout eist miljoenen van Ajax om Anthony-deal: "Absolute onzin"
'Ex-Ajax-toptalent op weg naar ADO, ook Spaanse en Engelse interesse'
Van Hanegem ziet media met twee maten meten: "Toen Ajax vorig jaar..."
Carrick lyrisch over positiewijziging ex-Ajacied: "Ongelofelijk"
Taylor maakt indruk in Italië: "Roept prettige herinneringen op"
Wim Kieft looft vertrokken Ajacied: "Die ellende bij Ajax..."
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België