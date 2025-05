Van Hooijdonk: "Als hij bij Ajax speelde, waren ze al kampioen"

Volgens Pierre van Hooijdonk zou Ajax de landstitel al binnen hebben gehad als In-Beom Hwang daar had gespeeld in plaats van bij Feyenoord. De Zuid-Koreaanse middenvelder maakte indruk in de verloren topper tegen PSV (2-3) en kreeg daar complimenten voor van zowel Van Hooijdonk als Ibrahim Afellay. Toch klonken er ook kritische noten.

"Ik vond Hwang wel echt heel goed spelen, wederom. Wat een goede speler is dat", begint Afellay zijn lofzang in Studio Voetbal. "Hij is non-stop in beweging. Hij heeft helemaal geen aanpassingstijd nodig. Hij wil ook echt de bal hebben onder druk, al wordt hij door twee man ingesloten. Hij weet zich altijd vrij te spelen. Ze kregen geen druk op hem."

Rafael van der Vaart zag het echter anders. "Waar was hij toen Feyenoord hem echt nodig had?", doelt hij op de tweede helft, waarin de Rotterdammers het lastig hadden. "Zijn werk doet hij goed, maar andere spelers moeten ook gaten dichtlopen", countert Afellay. Van der Vaart blijft bij zijn mening. "Ik heb hem daarna totaal niet meer gezien. Op het moment dat het echt gevraagd werd, was er geen één speler die het kon doen."

Van Hooijdonk denkt dat de Rotterdammers de eerste helft teveel met de krachten hebben gesmeten. "Het was op bij Feyenoord in de tweede helft", stelt de ex-spits, die Hwang ook een sterke wedstrijd vond spelen. "Soms heb je daar weinig invloed op. Hij was een van de betere Feyenoorders." Ook Theo Janssen heeft genoten van de Zuid-Koreaan. "Hij doet alles op tempo. In alles zit snelheid: zijn aannames, hoe hij opendraait. Hij ziet altijd de oplossing. De meeste spelers, ook bij Feyenoord, hebben dat niet."

Van Hooijdonk stelt zelfs dat als de middenvelder in Amsterdam had gevoetbald er al een groot feest was in Amsterdam. "Als Ajax Hwang had op de positie van Henderson, dan had je al met de schaal in je handen gestaan."