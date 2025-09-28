Van Hooijdonk baalt na nederlaag tegen Ajax: "Heer en meester"

Sydney van Hooijdonk kon na afloop van de 2-1 nederlaag tegen Ajax nauwelijks bevatten dat NAC Breda zonder punten huiswaarts keerde. In een duel waarin de Amsterdammers lange tijd wankelden, leek NAC bij vlagen zelfs de bovenliggende partij.

"Hoe hebben wij hier geen resultaat kunnen halen?", vroeg Van Hooijdonk zich hardop af bij de NOS. "Vooraf zei de trainer (Carl Hoefkens, red.) dat meerdere teams hier (in de Johan Cruijff ArenA) hebben mogen ruiken aan een resultaat, maar het allemaal niet hebben gehaald. Ik wil niet dat wij dat gevoel hebben, zei hij. Maar precies dat gevoel hebben we nu toch."

Van Hooijdonk, die zelf trefzeker was vanaf de strafschopstip, sprak van een geflatteerde nederlaag. "Twee buitenspelgoals, een doelpunt van Ajax dat dan net wel telt… We waren heer en meester, zo voelde het op het veld. Het leek alsof wij thuis speelden. Maar ja, nul punten."

Toch overheerst bij de spits ook trots over het optreden van NAC. "NAC wint hier normaal gesproken nooit, maar we waren de betere ploeg. Dat verwacht je niet in de ArenA. Het publiek begon ook te morren. Dus we mogen tevreden zijn over de manier waarop we ons hebben gepresenteerd. We hadden drie punten verdiend. Dan is dit heel, heel zuur."