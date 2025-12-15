Van Hooijdonk: "Dat het zolang duurde had met Ajax te maken"

Ajax heeft zondag terecht gewonnen van Feyenoord (2-0), zo is de conclusie in Studio Voetbal. Mika Godts, Kasper Dolberg, Oscar Gloukh en Sean Steur worden door de analisten als de uitblinkers van de avond gezien.

"Ik vond dat Ajax als team meer bereid was om de wedstrijd te winnen dan Feyenoord", begint Michiel Kramer in de uitzending van Studio Voetbal. De oud-Feyenoord-speler merkt wel op dat Ajax het initiatief vaak aan de Rotterdammers liet. "Feyenoord had in balbezit wel de overhand, maar zonder grote kansen. Als je puur naar de teams kijkt, vond ik Ajax beter."

Volgens Pierre van Hooijdonk had Ajax de wedstrijd veel eerder kunnen beslissen. "Ze speelden echt als een team. Ze gaven Feyenoord de bal, maar het leek een valse dominantie. Feyenoord had veel balbezit op de helft van Ajax, maar kwam tot niets. De grote kansen waren voor Ajax. Dat het zolang duurde voordat de wedstrijd werd beslist, had meer met Ajax te maken. Zij creëerden de meeste kansen."

"Godts, maar ook Gloukh vond ik uitmuntend. Dat zijn de twee spelers met de meeste potentie en namen Ajax deze wedstrijd bij de hand. Vooral Godts was geweldig", voegt Van Hooijdonk toe. Ibrahim Afellay wijst nog twee andere spelers aan die opvielen. "Kasper Dolberg speelde ook geweldig, en Sean Steur, zeventien jaar, stond voor de tweede keer op rij in de basis. Tegen Qarabag speelde hij al een sterke wedstrijd, en nu weer."

Afellay ziet ook dat Ajax volop kansen biedt aan jonge talenten. "Je hoort altijd Ajax-DNA. Ze hebben echt gekeken naar de kwaliteiten die ze hebben en gezien dat ze op korte termijn resultaat moeten halen. Ajax-DNA betekent niet alleen opbouwen van achteruit en de tegenstander hoog onder druk zetten, maar ook eigen jeugd een kans geven in het eerste. Daarmee kweek je goodwill naar de buitenwereld. Fred Grim heeft dat superslim gedaan. Je ziet dat Ajax vandaag (zondag, red.) dik en dik verdiend van Feyenoord wint."