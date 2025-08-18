Kick-Off
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Van Hooijdonk fileert aanwinst van Ajax: "Dat leek nergens op"

Gijs Kila
bron: NOS Studio Voetbal
Pierre van Hooijdonk
Pierre van Hooijdonk Foto: © Pro Shots

Pierre van Hooijdonk neemt het op voor Wout Weghorst na diens matige optreden tegen Go Ahead Eagles. Volgens hem lag de oorzaak niet alleen bij de spits zelf.

"Ik wil Weghorst een klein beetje verdedigen", stelt Van Hooijdonk in Studio Voetbal. "Als je uit bij Eagles speelt en je hebt nul komma nul diepgang om je heen… Moro, dat leek helemaal nergens op. En Berghuis is een speler die alleen maar in de bal komt."

Daardoor werd het voor Weghorst volgens hem een onmogelijke taak. "Het centrale duo weet ook: Weghorst gaat ons niet in de diepte kloppen. Dus als hij wordt aangespeeld, kun je heel ver doordekken. Dat maakt het voor een centrumspits een stuk lastiger. Hij ziet er vandaag heel slecht uit, maar wel met een kleine nuance."

Ibrahim Afellay uitte tegelijkertijd zijn bredere zorgen over Ajax. "Je kunt nog niet alles verwachten in deze fase, maar een bepaalde verdedigende organisatie mag je toch wel terugzien. Ook daarin zie je geen handvaten of patronen."

