Van Hooijdonk geeft oud-Ajacied complimenten: "Veel diepgang"

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk waren zondagavond vol lof over het optreden van Justin Kluivert in het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Finland (4-0). De aanvaller van Bournemouth kreeg van Ronald Koeman de voorkeur boven Tijjani Reijnders en maakte volgens beide analisten een uitstekende indruk.

"Ik vond hem heerlijk spelen", zei Van Hooijdonk enthousiast bij de NOS. "Heel veel diepgang, goed in de korte combinatie, snel weg. En goed in de combinatie met de spits, echt complementair ook. Depay komt vaak in de bal, en die twee voelen elkaar goed aan. Eigenlijk kan de hele voorhoede wel makkelijk met elkaar tikken."

Ook Rafael van der Vaart was onder de indruk van Kluiverts optreden als aanvallende middenvelder. "Ik vind hem een heel goede dienende tien eigenlijk", aldus de oud-Ajacied. "Hij gaat de gaten in om een ander vrij te krijgen. Hij speelt de juiste ballen, de simpele ballen. Ik ken hem eigenlijk alleen maar als rechts- of linksbuiten, maar omdat hij nu vaak op tien speelt, gaat hij ook anders denken. Hij is natuurlijk opgevoed als buitenspeler."

Van Hooijdonk zag bovendien een duidelijk verschil met Reijnders, die tegen Finland op de bank bleef. "Hij gaat echt over Depay heen", analyseerde de oud-spits. "Als Reijnders daar speelt, die gaat er niet echt overheen."