KieftJansenEgmondGijp
Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Nederlands elftal

Van Hooijdonk geeft oud-Ajacied complimenten: "Veel diepgang"

Amber
bron: NOS
Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart
Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk waren zondagavond vol lof over het optreden van Justin Kluivert in het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Finland (4-0). De aanvaller van Bournemouth kreeg van Ronald Koeman de voorkeur boven Tijjani Reijnders en maakte volgens beide analisten een uitstekende indruk.

"Ik vond hem heerlijk spelen", zei Van Hooijdonk enthousiast bij de NOS. "Heel veel diepgang, goed in de korte combinatie, snel weg. En goed in de combinatie met de spits, echt complementair ook. Depay komt vaak in de bal, en die twee voelen elkaar goed aan. Eigenlijk kan de hele voorhoede wel makkelijk met elkaar tikken."

Ook Rafael van der Vaart was onder de indruk van Kluiverts optreden als aanvallende middenvelder. "Ik vind hem een heel goede dienende tien eigenlijk", aldus de oud-Ajacied. "Hij gaat de gaten in om een ander vrij te krijgen. Hij speelt de juiste ballen, de simpele ballen. Ik ken hem eigenlijk alleen maar als rechts- of linksbuiten, maar omdat hij nu vaak op tien speelt, gaat hij ook anders denken. Hij is natuurlijk opgevoed als buitenspeler."

Van Hooijdonk zag bovendien een duidelijk verschil met Reijnders, die tegen Finland op de bank bleef. "Hij gaat echt over Depay heen", analyseerde de oud-spits. "Als Reijnders daar speelt, die gaat er niet echt overheen."

Gerelateerd:
Justin Kluivert

Justin Kluivert grijpt in na verlies Indonesië: "Reacties uitgezet"

0
Fans van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA

Oranje-supporters storen zich aan sfeer in ArenA: "Wat een drama"

0
Lees meer:
Nederlands elftal Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Pierre van Hooijdonk Rafael van der Vaart Justin Kluivert
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd