Van Hooijdonk: "Go Ahead voetbalt al drie jaar beter dan Ajax"

Pierre van Hooijdonk is nog niet onder de indruk van Ajax. De analist vindt niet dat de Amsterdammers de top drie mis hoeven te lopen, maar Van Hooijdonk ziet Ajax ook geen kampioen worden. Tegen Go Ahead Eagles stelde de ploeg van John Heitinga eens te meer teleur.

"Ik denk dat Ajax wel in staat is om gewoon in de top drie te eindigen. Maar in de eerste helft werden ze door Go Ahead Eagles van het kastje naar de muur gestuurd. Dat zeg ik met alle respect voor Eagles, want zij voetballen al drie jaar beter dan Ajax", zegt Van Hooijdonk bij NOS Studio Voetbal. "Dat is geen schande want Ajax komt nu ook van ver."

"Maar er zit lijn in en bij Ajax zie je gewoon dat het ontzettend moeilijk is om dat elftal compact te houden. Ze krijgen het niet voor elkaar", stelt Van Hooijdonk, die vond dat Ajax na de rust wel beter speelde. "De tweede helft werd het beter. Met Gloukh op links en Berghuis op tien, terwijl Edvardsen op rechtsbuiten speelde. Dat was wel nodig. Maar zowel Berghuis als Moro werden in de eerste helft volledig overlopen."