Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Hooijdonk: "Go Ahead voetbalt al drie jaar beter dan Ajax"

Rik Engelbertink
bron: NOS Studio Voetbal
Pierre van Hooijdonk in De Kuip
Pierre van Hooijdonk in De Kuip Foto: © BSR Agency

Pierre van Hooijdonk is nog niet onder de indruk van Ajax. De analist vindt niet dat de Amsterdammers de top drie mis hoeven te lopen, maar Van Hooijdonk ziet Ajax ook geen kampioen worden. Tegen Go Ahead Eagles stelde de ploeg van John Heitinga eens te meer teleur.

"Ik denk dat Ajax wel in staat is om gewoon in de top drie te eindigen. Maar in de eerste helft werden ze door Go Ahead Eagles van het kastje naar de muur gestuurd. Dat zeg ik met alle respect voor Eagles, want zij voetballen al drie jaar beter dan Ajax", zegt Van Hooijdonk bij NOS Studio Voetbal. "Dat is geen schande want Ajax komt nu ook van ver."

"Maar er zit lijn in en bij Ajax zie je gewoon dat het ontzettend moeilijk is om dat elftal compact te houden. Ze krijgen het niet voor elkaar", stelt Van Hooijdonk, die vond dat Ajax na de rust wel beter speelde. "De tweede helft werd het beter. Met Gloukh op links en Berghuis op tien, terwijl Edvardsen op rechtsbuiten speelde. Dat was wel nodig. Maar zowel Berghuis als Moro werden in de eerste helft volledig overlopen."

Gerelateerd:
Brian Brobbey

Cristian Willaert verklapt: "Niet meer in de markt voor Brobbey"

0
Alex Kroes kijkt rond

Kroes blij met deal met FC Groningen: "Goed voor zijn ontwikkeling"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd