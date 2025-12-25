AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Van Hooijdonk had meer gehoopt van Ajacied: "Soms te grillig"

Arthur
Pierre van Hooijdonk
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk had in de eerste seizoenshelft meer verwacht van Ajax-verdediger Josip Sutalo. Dat vertelt de oud-international aan de NOS, die hem samen met Hedwiges Maduro een halfjaarrapport laat opstellen voor de traditionele top-drie in de Eredivisie.

Bij Ajax kiest Maduro voor centrale verdediger Youri Baas. "Hij sprong er echt uit bij Ajax. Hij is stabiel. Baas scoort altijd een voldoende. Ook toen het slecht ging, was hij een van de sterkhouders en nam hij Ajax bij de hand, ook al ging dat niet altijd even goed. Zijn toegevoegde waarde zit echt in de opbouw. Daarin is hij ijzersterk."

Van Hooijdonk richt zich op een aanvaller: de Belg Mika Godts. "Hij is in potentie de aantrekkelijkste speler van Ajax. Als het eruit komt, is het fantastisch om te zien, maar soms is het nog wel te grillig."

Mika Godts
0 reacties
