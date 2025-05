Van Hooijdonk hekelt Ajax: "Ik vind het écht gewoon krankzinnig"

Pierre van Hooijdonk vindt het krankzinnig hoe Francesco Farioli uiteindelijk bij Ajax is vertrokken. Van Hooijdonk vindt dat de Italiaan alle lof moet krijgen voor de prestatie die hij heeft geleverd in Amsterdam.

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg vraagt zich bij Studio Voetbal af of Ajax nog een keer met hetzelfde voetbal een seizoen had kunnen afwerken. "Dan moeten ze hem toch betere spelers aanleveren?" aldus Van Hooijdonk bij NOS Studio Voetbal. "Met dit materiaal vind ik het nog steeds een ongelooflijke prestatie dat ze überhaupt tweede zijn geworden."

Van Hooijdonk snapt de houding in Nederland ten opzichte van de trainer niet. "Als je het jaar hebt gehad dat Ajax vorig jaar had, en je stelt een nieuwe trainer aan en die trainer die speelt tot de laatste dag om het kampioenschap... hij wordt uiteindelijk tweede en in Nederland gaan ze twijfelen of ze wel met hem verder moeten gaan. Ik vind het écht gewoon krankzinnig. Dit was met een Nederlandse trainer niet gebeurd, hoor. Echt niet, in geen honderd jaar."

"Ik vind het gewoon heel vreemd dat je als beleidsbepalers een trainer aanstelt voor Ajax en dat je dan na één seizoen, waarin het met een heel matige selectie heel erg goed is gegaan, gaat twijfelen of hij wel geschikt is om volgend jaar weer met Ajax verder te gaan", vervolgt Van Hooijdonk. "Je stelt hem toch aan omdat je overtuigd bent dat hij 'het Ajax-voetbal' erin kan brengen?"