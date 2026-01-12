Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Van Hooijdonk hekelt Ajax-talent: "Zou hem bij z'n strot pakken"

Niek
Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena
Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax won zondagmiddag met 2-3 op bezoek bij Telstar, maar Pierre van Hooijdonk heeft zich wel gestoord aan de (jonge) invallers bij de club uit Amsterdam. Zo hielp Rayane Bounida in blessuretijd een enorme kans om zeep, waardoor het tot de laatste minuut spannend bleef. 

"Dan loopt het zweet toch langs de billen naar beneden, terwijl je naar zo'n wedstrijd zit te kijken en er helemaal niets aan de hand is", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Dan denkt Grim lekker te wisselen, want je staat voor", aldus Van Hooijdonk, die ook zag dat Fitz-Jim en Mokio in het veld kwamen. 

Vervolgens wordt de kans van Bounida getoond. "Als hij deze breed legt, dan is het gewoon 2-4. Ik zou hem bij zijn strot pakken", vervolgt hij kritisch. "Je brengt spelers in omdat je denkt dat de wedstrijd eigenlijk gelopen is. En die gun je dan wat extra minuten", constateert Van Hooijdonk.

"Maar die spelers denken: oké, wij staan dik voor. Er is niets aan de hand. En die willen dan laten zien hoe goed ze zijn", legt hij uit. "En dat ze het verschil kunnen maken ten opzichte van hun concurrent. Die verliezen het teambelang gewoon uit het oog. En dan kan het zo maar fout gaan."

