Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

Pierre van Hooijdonk had zondagavond in Studio Voetbal stevige kritiek op voormalig Ajax-talent Wouter Goes na de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord in de Eredivisie. De oud-spits stoorde zich zichtbaar aan het gedrag van de AZ-verdediger en ging zelfs zo ver dat hij zei de camera’s in de catacomben het liefst zou uitzetten, zodat spelers hem konden terugpakken.

Ook Theo Janssen vond dat Goes zijn grens overschrijdt met zijn manier van spelen. "Het is echt een typetje aan het worden. We hebben het er al vaker over gehad. Het is niet erg als je vervelend bent in het veld, maar hij draait helemaal door."

Volgens Janssen vertoont de verdediger gedrag dat niet meer normaal te verklaren is. "Het lijkt wel alsof hij twee persoonlijkheden heeft en dat hij in het veld niet meer toerekeningsvatbaar is. Hij doet echt de gekste dingen. De hele tijd knijpen, slaan en krabben. Hij heeft mazzel dat er een camera is. Als die er niet zou zijn, dan had hij heel veel ellebogen gehad."

Van Hooijdonk schaarde zich achter de woorden van zijn collega. "In het tijdperk van de VAR is hij de lafste speler van de hele Eredivisie. Nu worden deze trekjes een keer waargenomen. De camera’s die in de catacomben staan zou ik eigenlijk heel graag eens willen demonteren. Dan kunnen ze echt een keer doen bij Goes wat er veertig jaar geleden gedaan zou zijn als er een verdediger was die dat gedrag vertoonde."

Die opmerking zorgde bij presentator Sjoerd van Ramshorst voor gefronste wenkbrauwen. "Maar is dit nu een oproep tot geweld naar Goes toe, Pierre?". "Nee, dat heb ik niet gezegd", reageerde Van Hooijdonk. "Maar dit is wel idioot gedrag. Ik heb spelers van NAC gezien na afloop van de wedstrijd tegen AZ... Ze zitten helemaal onder de blauwe plekken."

De oud-international benadrukte dat stevig spel bij het voetbal hoort, maar dat er grenzen zijn. "Als voetballer kun je prima een keer een trap krijgen, want dat hoort bij het spel. Maar dat knijpen wat je hem ziet doen heeft 0,0 met winnaarsmentaliteit te maken. Hij gedraagt zich als een randdebiel."