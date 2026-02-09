Laatste nieuws
Van Hooijdonk: "Hij is niet geil genoeg om die goal te maken"

Niek
Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena
Pierre van Hooijdonk in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondag met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ en Pierre van Hooijdonk toonde zich zondagavond bij Studio Voetbal kritisch over de inbreng van Kasper Dolberg. De voormalig profvoetballer liet een fragment zien waarbij de Deense aanvaller bij een voorzet niet in het strafschopgebied te vinden was. 

"Hier moet je als nummer negen voor de goal komen, maar hij blijft daar toch hangen. Hij is niet geil genoeg om die goal te maken", sprak Van Hooijdonk voor de camera's van NOS. "Overzicht heeft hij genoeg, maar zijn rendement mag omhoog", constateert Van Hooijdonk. 

Wim Kieft snapt echter wel dat Dolberg op dit moment (nog) de voorkeur krijgt boven Wout Weghorst. "Dolberg is een betere voetballer", legt hij uit. "Je kunt lekker doorvoetballen en hij maakt ook wel zijn goals. Hij is alleen niet een topscorer met 25 à 30 goals."

"Maar ik vind hem wel erg goed voetballen", benadrukt ieft. "Hij is vaardig, beweeglijk, heeft een goede techniek. Je kunt met hem altijd doorspelen. Hij is alleen niet de echte killer, wat je wel van een nummer negen zou mogen verwachten", erkent de ex-prof. 

