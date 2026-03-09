Van Hooijdonk: "Hij was de beste van de laatste vijf Ajax-trainers"

Fred Grim is afgelopen weekend de laan uitgestuurd na aanhoudende slechte resultaten bij Ajax. Bij Studio Voetbal blikt men terug op zijn ontslag en op hoe Ajax er momenteel voor staat.

"De organisatie was stuk en die wordt momenteel herbouwd. In die jaren is er heel slecht omgegaan met transfers", zegt Guus Hiddink bij Studio Voetbal. Jordi Cruijff is technisch directeur van Ajax. "Maar hij krijgt niet de sleutels van de kluis zoals Sven Mislintat kreeg. Het is meer gelimiteerd, financieel mag hij geen gekke dingen doen. Er moet meer met de jeugd worden gewerkt."

Rafael van der Vaart ziet dat het in Amsterdam slecht gaat sinds Mislintat. "Er zijn extreem veel spelers gehaald. Je hebt altijd een paar mislukte transfers, daar heb je nu nog last van. Er zijn allemaal spelers die het Ajax-spel niet spelen".

Francesco Farioli had dat wel door. "De spelers gingen voor hem door het vuur. Dat mis je bij Heitinga en Grim. Maar Ajax wilde dat voetbal niet. Dan zou je helemaal afstappen van het Ajax-idee." Dominant voetbal zit er volgens hem niet in. "Er zijn bepaalde wedstrijden die win je gewoon, al is de trainer ziek. Ajax heeft matige spelers, zonder zelfvertrouwen en dan worden het heel slechte spelers. Als het allemaal loopt, kunnen ze meehobbelen. Maar voor wie kom je naar het stadion?"

Pierre van Hooijdonk is het daar niet mee eens. "Het is de kunst van een goede trainer om spelers beter te maken. Als ik bij Ajax zie hoeveel goals zij dit seizoen tegen hebben gekregen uit standaardsituaties… Dat valt de trainer te verwijten. Het is te makkelijk om te zeggen dat de spelers alleen allesbepalend zijn. Een goede trainer sprokkelt punten bij elkaar. Farioli was de beste trainer van de laatste vijf bij Ajax."