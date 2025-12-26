Het laatste Ajax Nieuws
Van Hooijdonk: "In potentie de aantrekkelijkste speler van Ajax"
Pierre van Hooijdonk Foto: © Pro Shots
Pierre van Hooijdonk vond Mika Godts de opvallendste Ajacied van het afgelopen jaar. De aanvaller kent vooral dit seizoen goede cijfers.
Dit seizoen is Godts vaste basiskracht bij Ajax. In vijftien Eredivisie-optredens maakte de Belg zeven doelpunt en gaf hij zes assists. Van Hooijdonk ziet veel kwaliteit in de jonge vleugelaanvaller. "Hij is in potentie de aantrekkelijkste speler van Ajax. Als het eruit komt, is het fantastisch om te zien, maar soms is het nog wel te grillig", stelt de voormalig spits in gesprek met NOS.
De twintigjarige linksbuiten kwam in de zomer van 2023 over uit de jeugdopleiding van KRC Genk en maakte al snel indruk bij Jong Ajax. Inmiddels is hij al even speler van het eerste elftal.
