Van Hooijdonk kraakt Ajax: "Denk dat PSV nog kampioen kan worden"

Ajax won zondag na een benutte penalty met 1-0 van PEC Zwolle. Het spel van de ploeg van Francesco Farioli krijgt aan tafel bij Studio Voetbal flinke kritiek. "Ik leg de lat niet op het Ajax van 2017. Als je kijkt waar Ajax vorig jaar stond en wat Faroli hiermee probeert te bereiken, dan is het qua resultaat fantastisch. Maar ik vind dat Ajax gewoon veel te veel fouten maakt die niet afgestraft worden", zegt Van Hooijdonk.

Volgens de oud-spits kon PEC Zwolle die fouten niet afstraffen. "De commentator van ESPN zei dat Ajax niet veel weggaf, maar ik vind dat ze heel veel hebben weggegeven. Maar het wordt niet afgestraft. Daar komen ze nu al een aantal wedstrijden mee weg. Maar dat is wel een beetje het verhaal van Ajax dit seizoen, dat fier bovenaan staat."

Ajax staat nu op acht punten van PSV. Toch denkt Van Hooijdonk dat een nieuwe Eindhovense titel nog mogelijk is. "Ik denk wel dat PSV nog kampioen kan worden. Het balletje is al acht of tien keer op rood gevallen, maar het kan ook tien keer op zwart vallen."