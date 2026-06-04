Van Hooijdonk laakt oud-Ajacied: "Die is niet goed voorbereid!"

Jorrel Hato slaagde er woensdag niet in om te voorkomen dat Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa het Nederlands elftal een verrassende nederlaag bezorgde in een oefenwedstrijd. Analist Pierre van Hooijdonk was kritisch op het optreden van de jonge verdediger en vond dat hij beter had moeten anticiperen op zijn tegenstander.

Ook bondscoach Ronald Koeman wees na afloop op het optreden van Hato. Volgens Koeman verloren meerdere spelers in de tweede helft hun positie uit het oog. Hato, die na rust inviel voor Micky van de Ven, werd daarbij expliciet genoemd. "Jorrel Hato ging naar voren, terwijl onze linksback juist vlakker moest spelen", zei de bondscoach tijdens de persconferentie. "Je moet ook je hoofd gebruiken."

Van Hooijdonk was niet verrast door de beslissende actie van Hadj Moussa, die Algerije in De Kuip de overwinning bezorgde. Volgens de oud-international had Hato beter moeten weten wat zijn directe tegenstander van plan was. "Dit hebben we in Nederland natuurlijk vaker gezien. Alleen Jorrel Hato, die in Londen woont, kijkt waarschijnlijk weinig Nederlands voetbal. Eén lichaamsbeweging en Hato knakt eigenlijk bijna, terwijl je weet dat Hadj Moussa naar zijn linkerbeen gaat", zei Van Hooijdonk bij de NOS.