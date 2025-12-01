Van Hooijdonk over Ajax-fans: "Moeten een grote reet hebben"

Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Arthur
bron: Studio Voetbal
Pierre van Hooijdonk
Pierre van Hooijdonk Foto: © Pro Shots

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondagavond al na vijf minuten stilgelegd. Ajax-supporters staken massaal vuurwerk af om een overleden supporter te herdenken. Nadat het opnieuw misging, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Wim Kieft ziet meerdere motieven achter deze vuurwerkactie.

Bij NOS Studio Voetbal vraagt de Amsterdammer zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Hoe komt dit binnen, hè?" Pierre van Hooijdonk reageert cynisch: "Je moet een grote reet hebben, wil je al dat vuurwerk verstoppen." Daarmee suggereert hij dat het vuurwerk op die manier het stadion is binnengesmokkeld.

Arno Vermeulen vertelt dat Ajax allerlei maatregelen had getroffen om het vuurwerk tegen te houden, maar dat die faalden. "Er is een supporter van de harde kern overleden en ze hadden beloofd dat ze een eerbetoon voor hem zouden doen." Volgens de 65-jarige was Ajax op de hoogte van dit 'eerbetoon'.

"Dan bidden ze blijkbaar binnen Ajax dat het allemaal zal meevallen. Dat is dus niet zo, want het zijn niet alleen maar toortsen, maar het waren echt pijlen die het hele veld overvlogen," zegt Vermeulen, die erkent dat er zondagavond gevaarlijke situaties zijn ontstaan. "Hoe het binnenkomt? Ik weet het echt niet."

Kieft vermoedt dat er achterliggende motieven waren bij de actie. "Je weet ook wat de consequenties zijn. Daar zitten waarschijnlijk ook andere beweegredenen achter," stelt hij. Vermeulen sluit zich daarbij aan: "Er hing ook een klein protestspandoek, omdat het een 20.00 uur wedstrijd was en dat appreciëren de fans blijkbaar niet."

"Het zou ook te maken hebben met de sportieve situatie van de club en blijkbaar alles bij elkaar waarin Ajax zit," vertelt de chef voetbal van NOS. "Het is met voorbedachten rade: oké, we willen wel een eerbetoon, maar we willen ook protesteren tegen het wanbeleid bij de club," ziet de 63-jarige Kieft.

De analisten aan tafel begrijpen er helemaal niets van. "Ze zouden het vuurwerk in twee fasen ontsteken," zegt Van Hooijdonk, waarna Vermeulen benadrukt: "Dat was inderdaad ook al bekend." Ibrahim Afellay heeft er geen goed woord voor. "Vuurwerk afsteken mag gewoon niet. Het leek wel alsof de ArenA een vuurwerkopslagplaats was," besluit hij. 

