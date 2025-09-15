UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Van Hooijdonk over Eredivisie-trainer: "Ideale kandidaat voor top 3"

Amber
bron: Studio Voetbal
Pierre van Hooijdonk
Pierre van Hooijdonk Foto: © Pro Shots

Dick Schreuder maakt indruk met NEC en ook in Studio Voetbal blijft dat niet onopgemerkt. Na het spektakelstuk tegen PSV (3-5) zien Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk in de 54-jarige trainer zelfs een kandidaat voor de top van de Eredivisie.

"Peter Bosz speelt op een bepaalde manier met PSV", zegt Janssen in de uitzending. "Ik weet niet hoe lang hij doorgaat bij PSV, maar eigenlijk zou Schreuder de logische vervanger zijn. Gewoon als je kijkt naar de manier van spelen. Dat zou voor mij een heel logische stap zijn. Maar dan moet hij wel heel goed presteren bij NEC en bij de eerste acht komen."

Ook Van Hooijdonk ziet in Schreuder een coach die klaar lijkt voor een volgende stap. "Als je zo aanvallend wil voetballen, dan ben je toch voor de hele topdrie de ideale kandidaat?" stelt hij. Daarmee doelt de oud-international niet alleen op PSV, maar ook op Ajax en Feyenoord.

Janssen plaatst daarbij wel een kanttekening: "Bij PSV kan je die speelstijl beter toepassen dan bij Ajax op dit moment. Daar hebben ze meer de juiste spelers voor."

Dick Lukkien met een grote glimlach

Lukkien geniet van Ajax-talent: "Ik vind hem echt heel erg goed"

0
Willem van Hanegem

Van Hanegem kritisch: "Laat het dan maar eens zien tegen Inter"

0
Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen Pierre van Hooijdonk
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
