Van Hooijdonk over Eredivisie-trainer: "Ideale kandidaat voor top 3"

Dick Schreuder maakt indruk met NEC en ook in Studio Voetbal blijft dat niet onopgemerkt. Na het spektakelstuk tegen PSV (3-5) zien Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk in de 54-jarige trainer zelfs een kandidaat voor de top van de Eredivisie.

"Peter Bosz speelt op een bepaalde manier met PSV", zegt Janssen in de uitzending. "Ik weet niet hoe lang hij doorgaat bij PSV, maar eigenlijk zou Schreuder de logische vervanger zijn. Gewoon als je kijkt naar de manier van spelen. Dat zou voor mij een heel logische stap zijn. Maar dan moet hij wel heel goed presteren bij NEC en bij de eerste acht komen."

Ook Van Hooijdonk ziet in Schreuder een coach die klaar lijkt voor een volgende stap. "Als je zo aanvallend wil voetballen, dan ben je toch voor de hele topdrie de ideale kandidaat?" stelt hij. Daarmee doelt de oud-international niet alleen op PSV, maar ook op Ajax en Feyenoord.

Janssen plaatst daarbij wel een kanttekening: "Bij PSV kan je die speelstijl beter toepassen dan bij Ajax op dit moment. Daar hebben ze meer de juiste spelers voor."